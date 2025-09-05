Τράπεζες: Ξεκίνησε το «κούρεμα» 50.000 στεγαστικών δανείων που είχαν προγράμματα step up

«Κούρεμα» 25% επιτοκίου, δηλαδή, μετατροπή σε σταθερό 3% από κυμαινόμενο 4,5%-5% για 50.000 δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που είχαν προγράμματα step up κλιμακωτών δόσεων, θα δουν οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, οι οποίοι είχαν πάρει διευκολύνσεις αποπληρωμής στα χρόνια της κρίσης, μέσω προγραμμάτων κλιμακωτής αποπληρωμής

Οι διευκολύνσεις ξεκίνησαν ήδη με την επιστροφή από τις διακοπές του Αυγούστου αφού οι τράπεζες επικοινωνούν (είτε μέσω του δικτύου τους είτε μέσω των servicers) με τους πελάτες τους που είχαν ήδη πάρει διευκολύνσεις αποπληρωμής, καλώντας τους να υπογράψουν πρόσθετη πράξη στην αρχική σύμβαση του δανείου τους, με την οποία γίνεται μετατροπή του αρχικού επιτοκίου από κυμαινόμενο σε σταθερό για την εναπομείνασα διάρκεια του δανείου.

Το μέσο επιτόκιο με το οποίο τρέχουν τα προγράμματα αυτά κινείται στο 4,5%-5% (το επιτόκιο έφτασε και μέχρι το 5,3%) και οι τράπεζες προτείνουν στους πελάτες τους τη μετατροπή του επιτοκίου σε σταθερό 3% για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

Οι δανειολήπτες των step-up προγραμμάτων θα έχουν και σημαντική ελάφρυνση στην αποπληρωμή του δανείου τους, καθώς οι δόσεις θα μετατραπούν σε τοκοχρεολυτικές και δεν θα αποπληρώνουν μόνο ή το μεγαλύτερο μερίδιο σε τόκους, αφήνοντας για το τέλος την αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Παραδείγματα

Ενδεικτικά, για κεφάλαιο δανείου 100.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 240 δόσεις (20 χρόνια) και επιτόκιο 5,12% (5% συν την εισφορά του Νόμου 128/75), η δόση που πληρώνει σήμερα ο δανειολήπτης ανέρχεται σε περίπου 666 ευρώ, εκ των οποίων τα 426 ευρώ αφορούν τόκους και τα 240 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου. Με τη μετατροπή του επιτοκίου σε σταθερό 3% (3,12% με την εισφορά του Ν. 128) και τοκοχρεολυτική δόση, η μηνιαία δόση θα υποχωρήσει στα 560 ευρώ, εκ των οποίων τα 300 ευρώ θα αποπληρώνουν κεφάλαιο και τα 260 ευρώ τόκους. 100.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 240 δόσεις και επιτόκιο 5,12% έχουν μηνιαία δόση 666 ευρώ.

