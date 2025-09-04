Στήριξη στη μεσαία τάξη και τους ένστολους υπόσχεται η κυβέρνηση, η καθημερινότητα… διαφωνεί

Με εφαλτήριο τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να βελτιώσει την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία για την κυβέρνηση, παρουσιάζοντας ένα γαλαντόμο –κατά τη δική του άποψη– πακέτο ελαφρύνσεων. Όμως ερωτηματικό παραμένει κατά πόσον οι πολίτες θα το δουν θετικά και θα μπορέσουν να νιώσουν μια πραγματική ανακούφιση μέσα σε ένα γενικευμένο κλίμα ακρίβειας, περιορισμού και συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Το πακέτο, που φτάνει κοντά στα 1,7 δισ. ευρώ για το 2026, προβλέπει φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, κίνητρα για οικογένειες με παιδιά και νέες αυξήσεις στους ένστολους. Η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως στοχευμένο σχέδιο για να στηρίξει τα νοικοκυριά και να απαντήσει σε προβλήματα όπως το δημογραφικό, ωστόσο η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το αν αυτές οι εξαγγελίες αρκούν για να αλλάξουν την καθημερινότητα όσων πλήττονται από την ακρίβεια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεσαία τάξη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, διακηρύσσει ότι «ήρθε η ώρα» να μειωθούν οι φόροι της. Η νέα φορολογική κλίμακα σχεδιάζεται με τρόπο που, όπως λέει το υπουργείο Οικονομικών, θα ευνοήσει ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά και ιδίως τους πολύτεκνους. Όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι οι οικογένειες σηκώνουν ήδη τεράστιο φορολογικό βάρος: μόνο πέρυσι, 1,26 εκατομμύρια οικογένειες με 1 έως 3 παιδιά πλήρωσαν 4,57 δισ. ευρώ φόρο εισοδήματος. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η όποια ελάφρυνση θα είναι πραγματικά αισθητή ή αν θα χαθεί μέσα στη γενική αύξηση του κόστους ζωής.

Η κυβέρνηση προβάλλει το δημογραφικό ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία, και πράγματι τα δεδομένα είναι ανησυχητικά. Ωστόσο, οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις έχουν αποδειχθεί περιορισμένες, με αποτέλεσμα οι πολίτες να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις νέες εξαγγελίες. Η εμπειρία δείχνει ότι οι φοροελαφρύνσεις δύσκολα μετατρέπονται σε πραγματικό κίνητρο για αύξηση των γεννήσεων, ιδιαίτερα όταν το κόστος ζωής ανεβαίνει και οι νέοι δυσκολεύονται ακόμη και να νοικιάσουν σπίτι.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι ένστολοι. Η κυβέρνηση ήδη από τον Ιούλιο τους έχει δώσει μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ, ενώ από τον Οκτώβριο πάνω από 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν αυξήσεις που φτάνουν το 20%. Παρόμοια ποσοστά προβλέπονται και για την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό. Από το 2026 αναμένεται νέος γύρος αυξήσεων, χωρίς να έχει καθοριστεί ακόμη το ύψος τους. Το μήνυμα είναι σαφές: η κυβέρνηση επενδύει πολιτικά στην ικανοποίηση μιας κοινωνικής ομάδας με ιδιαίτερη βαρύτητα.

Το συνολικό πακέτο της ΔΕΘ κινείται, λοιπόν, ανάμεσα σε δύο γραμμές: από τη μια, τις κυβερνητικές διακηρύξεις για «ουσιαστική στήριξη» της κοινωνίας και, από την άλλη, την πραγματικότητα που ζει ο πολίτης στο σούπερ μάρκετ, στο ενοίκιο και στον λογαριασμό του ρεύματος. Αν και οι εξαγγελίες θα δώσουν κάποιες ανάσες, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν την καθημερινή πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά. Για την κοινωνία, που εδώ και χρόνια ακούει για «ανάπτυξη» και «ελαφρύνσεις», η ουσία παραμένει αν οι εξαγγελίες θα αποτυπωθούν τελικά στο πορτοφόλι της ή αν θα μείνουν ακόμη μια φορά στη σφαίρα των εντυπώσεων.

