search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 09:16
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 08:10

ΑΒΑΞ: Αναλαμβάνει το ThessINTEC και επικεντρώνεται σε καινοτομία, σιδηρόδρομους, λιμάνια, περιβαλλοντικά έργα στη Θεσσαλονίκη

06.09.2025 08:10
avax


Το Thess INTEC, το Διεθνές Πάρκο Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, ανατίθεται στην ΑΒΑΞ, με την εταιρεία να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου οικοσυστήματος καινοτομίας. Ο CEO της εταιρείας, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του έργου για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή του θα ξεκινήσει σύντομα, φέρνοντας αναπτυξιακό και τεχνολογικό αποτύπωμα και προσελκύοντας επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κ. Μιτζάλης επεσήμανε τη δέσμευση της ΑΒΑΞ στην αξιοπιστία και τη συνέπεια, αναφέροντας ότι η εταιρεία επιδιώκει να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που έχει θέσει. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των υπόλοιπων μεγάλων έργων στη Θεσσαλονίκη, όπως η υπερυψωμένη περιφερειακή οδός (Flyover) και το παιδιατρικό νοσοκομείο Φιλύρου, με το Flyover να βρίσκεται ήδη στο 30% της ολοκλήρωσής του και με έντονο ρυθμό εργασιών σε δέκα ενεργά εργοτάξια.

Η ΑΒΑΞ εκτελεί τα έργα σε συνεργασία με τη ΜΕΤΚΑ, με στόχο την ολοκλήρωση του Flyover έως τον Μάιο του 2027, ενώ η παράδοση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα–Πύργος προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο, συνδέοντας την παράδοση με τον εορτασμό του πολιούχου της Πάτρας, Αγίου Ανδρέα. Ο κ. Μιτζάλης υπογράμμισε την ανάγκη στροφής της χώρας σε σιδηροδρομικά, λιμενικά και περιβαλλοντικά έργα, καθώς τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης οδικών υποδομών έχουν πλέον εξαντληθεί.

Τόνισε επίσης τη σημασία της ωριμότητας στην υλοποίηση έργων, επισημαίνοντας ότι η απόφαση για κατασκευή ενός έργου δεν αρκεί, εφόσον δεν υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή και αποτελεσματική εκτέλεση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι η σωστή φροντίδα μειώνει τα κόστη και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των έργων, ενώ η έλλειψή της στο παρελθόν έχει προκαλέσει φθορές και επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις.

Η στρατηγική κατεύθυνση που υπογραμμίζει ο κ. Μιτζάλης για τα επόμενα χρόνια συνδέει ανάπτυξη και καινοτομία με βιωσιμότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική υπευθυνότητα, δημιουργώντας ένα πρότυπο υποδομών που θα εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

ΟΚΤΑΒΙΤ: Αναλαμβάνει τη διανομή λύσεων NAS της ASUSTOR, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ελλάδα

Eurobank: Ολοκλήρωσε επιτυχώς 8ο πρόγραμμα stockoptions, ενισχύοντας μετοχικό κεφάλαιο και κίνητρα προσωπικού

ΟΠΑΠ: Ισχυρά αποτελέσματα β΄ τριμήνου 2025, αυξάνει έσοδα, κέρδη, προμέρισμα και ηγεσία ESG

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
deth new
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Τα μέτρα της αστυνομίας, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ipa-opla-saoudiki-aravia
ΚΟΣΜΟΣ

Αραβικός Σύνδεσμος: «Δεν είναι εφικτή η ειρήνη αν δεν εγκαθιδρυθεί κράτος της Παλαιστίνης»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

efimerides
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

el venizelow 88- new
BUSINESS

Νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Αύγουστο του 2025, αύξηση 6,7%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

balatsinouarmani
LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Το συγκινητικό «αντίο» στον Giorgio Armani - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε» (photos)

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 09:10
deth new
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Τα μέτρα της αστυνομίας, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ipa-opla-saoudiki-aravia
ΚΟΣΜΟΣ

Αραβικός Σύνδεσμος: «Δεν είναι εφικτή η ειρήνη αν δεν εγκαθιδρυθεί κράτος της Παλαιστίνης»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

1 / 3