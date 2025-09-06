ΑΒΑΞ: Αναλαμβάνει το ThessINTEC και επικεντρώνεται σε καινοτομία, σιδηρόδρομους, λιμάνια, περιβαλλοντικά έργα στη Θεσσαλονίκη



Το Thess INTEC, το Διεθνές Πάρκο Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, ανατίθεται στην ΑΒΑΞ, με την εταιρεία να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου οικοσυστήματος καινοτομίας. Ο CEO της εταιρείας, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του έργου για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή του θα ξεκινήσει σύντομα, φέρνοντας αναπτυξιακό και τεχνολογικό αποτύπωμα και προσελκύοντας επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κ. Μιτζάλης επεσήμανε τη δέσμευση της ΑΒΑΞ στην αξιοπιστία και τη συνέπεια, αναφέροντας ότι η εταιρεία επιδιώκει να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που έχει θέσει. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των υπόλοιπων μεγάλων έργων στη Θεσσαλονίκη, όπως η υπερυψωμένη περιφερειακή οδός (Flyover) και το παιδιατρικό νοσοκομείο Φιλύρου, με το Flyover να βρίσκεται ήδη στο 30% της ολοκλήρωσής του και με έντονο ρυθμό εργασιών σε δέκα ενεργά εργοτάξια.

Η ΑΒΑΞ εκτελεί τα έργα σε συνεργασία με τη ΜΕΤΚΑ, με στόχο την ολοκλήρωση του Flyover έως τον Μάιο του 2027, ενώ η παράδοση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα–Πύργος προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο, συνδέοντας την παράδοση με τον εορτασμό του πολιούχου της Πάτρας, Αγίου Ανδρέα. Ο κ. Μιτζάλης υπογράμμισε την ανάγκη στροφής της χώρας σε σιδηροδρομικά, λιμενικά και περιβαλλοντικά έργα, καθώς τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης οδικών υποδομών έχουν πλέον εξαντληθεί.

Τόνισε επίσης τη σημασία της ωριμότητας στην υλοποίηση έργων, επισημαίνοντας ότι η απόφαση για κατασκευή ενός έργου δεν αρκεί, εφόσον δεν υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή και αποτελεσματική εκτέλεση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι η σωστή φροντίδα μειώνει τα κόστη και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των έργων, ενώ η έλλειψή της στο παρελθόν έχει προκαλέσει φθορές και επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις.

Η στρατηγική κατεύθυνση που υπογραμμίζει ο κ. Μιτζάλης για τα επόμενα χρόνια συνδέει ανάπτυξη και καινοτομία με βιωσιμότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική υπευθυνότητα, δημιουργώντας ένα πρότυπο υποδομών που θα εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

ΟΚΤΑΒΙΤ: Αναλαμβάνει τη διανομή λύσεων NAS της ASUSTOR, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ελλάδα

Eurobank: Ολοκλήρωσε επιτυχώς 8ο πρόγραμμα stockoptions, ενισχύοντας μετοχικό κεφάλαιο και κίνητρα προσωπικού

ΟΠΑΠ: Ισχυρά αποτελέσματα β΄ τριμήνου 2025, αυξάνει έσοδα, κέρδη, προμέρισμα και ηγεσία ESG