Γεωργιάδης στους γιατρούς των ιδιωτικών εργαστήριων για τα χρέη του clawback: «Τότε βγάλατε το σκασμό – Τώρα κάνετε σόου» (Videos)

Αντιμέτωπος με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριακών Γιατρών, ήρθε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του περιπτερού του υπουργείου με θέμα «ΕΣΥ άλλαξε», στην 89η Διεθνή Έκθεσή Θεσσαλονίκη».

Ο υπουργός αφού παρουσίασε τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του, δέχτηκε τις έντονες διαμαρτυρίες από γιατρούς και μικροβιολόγους των μικρών ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.

Οι επιστήμονες με αγωνία τον ρωτούσαν τι προτίθεται να κάνει με τα συσσωρευμένα χρέη λόγω clawback (υποχρεωτικές επιστροφές) που χρονίζουν και τους αναγκάζουν να βάλουν «λουκέτο», αφήνοντάς φυσικά το χώρο στην αγορά για τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα.

Αναλυτικά ο αντιπρόεδρός της Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Γιατρών, (ΠΟΕΡΓΙ) κ. Φώτη Χατζηδημητρίου, προσπάθησε να εξηγήσει στο υπουργό το μέγεθος του προβλήματος. Στον διάλογο που ακολούθησε, ο υπουργός κατηγόρησε τους γιατρούς ότι δεν διαμαρτυρήθηκαν όταν ο κ. Πολάκης, ως Υπουργός Υγείας, πρόσθεσε δεκάδες νέες εξετάσεις στο συνταγολόγιο χωρίς να αυξήσει τον προϋπολογισμό, ή όταν ο κ. Ξανθός μείωσε τις ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης κατά 40%.

Μάλιστα ο υπουργός σε αρκετά έντονο ύφος τους είπε: «Το clawback επι θητείας μου έπεσε 20 μονάδες κάτω. Όταν ο Πολάκης σας έβαζε 170 εκατ. ευρω εξετάσεις, χωρίς να αυξήσει τον προϋπολογισμό, που ήσασταν για να κάνετε διαμαρτυρίες; Τώρα το θυμηθήκατε; Τότε δεν διαμαρτυρηθήκατε στον Πολάκη αλλά βγάλατε το σκασμό» και στη συνέχεια τους κατηγόρησε ότι : «Ήρθατε εδώ στο περίπτερο του ΕΣΥ που άλλαξε για να κάνετε σόου».

Όμως η πραγματικότητα είναι ότι οι γιατροί και είχαν διαμαρτυρηθεί — και διαμαρτύρονται αδιάκοπα.

«Εμείς δεν είμαστε με κανένα κόμμα. Οι συνάδελφοι δεν πήγαν εκεί για να τσακωθούν αλλά να ζητήσουν λύσεις από τον υπουργό Υγείας» είπε στο topontiki.gr ο Παύλος Θωμαΐδης Βιοπαθολόγος μέλος της ΠΟΕΡΓΙ και συνέχισε: «Υπάρχουν συνάδελφοι μας που είναι στα πρόθυρα της αυτοκτονίας εξαιτίας των παλιών αλλά και των νέων χρεών. Εμείς θέλουμε να μην πληρώνουμε τις εξετάσεις των ασθενών από την τσέπη μας» ξεκαθάρισε βάζοντας το θέμα στη σωστή του βάση.

Σύμφωνα με τον ίδιο το ζήτημα είναι άλλο: αφού αυτά τα λάθη έγιναν στο παρελθόν, γιατί τα επαναλαμβάνει και η σημερινή ηγεσία; Γιατί ο σημερινός Υπουργός ακολουθεί την ίδια αδιέξοδη πολιτική;

«Αν αναγνωρίζει ο υπουργός ότι η πολιτική του κ. Πολάκη υπήρξε καταστροφική, γιατί δεν την αναιρεί; Γιατί δεν αφαιρεί τις εξετάσεις που φορτώθηκαν στον προϋπολογισμό χωρίς χρηματοδότηση ή, τουλάχιστον, γιατί δεν αυξάνει τον προϋπολογισμό ώστε να καλυφθούν; Και αν παραδέχεται ότι η μείωση των ασφαλιστικών τιμών από τον κ. Ξανθό γονάτισε τα εργαστήρια, γιατί ο ίδιος προχώρησε σε νέες μειώσεις; Δεν είναι προφανές ότι έτσι το πρόβλημα διαιωνίζεται αντί να λύνεται;».

Σύμφωνα τον κ. Θωμαΐδη, οι γιατροί σήμερα πληρώνουν χρέη που δημιουργήθηκαν πριν τη θητεία Γεωργιάδη. Όμως το clawback συνεχίζει να ισχύει και σήμερα. Κάθε μήνα που περνά, τα εργαστήρια συσσωρεύουν νέο χρέος, αυτή τη φορά επί θητείας του ίδιου του Γεωργιάδη.

«Και αύριο, ο επόμενος υπουργός θα μπορούσε να πει το ίδιο: «δεν φταίω εγώ, ήταν χρέος που μπήκε με τον προηγούμενο». Είναι σοβαρή πολιτική αυτή; Μπορεί κανείς να κυβερνά με το δόγμα “φταίνε πάντα οι προηγούμενοι”;» μας είπε ο κ. Θωμαϊδης.

Σύμφωνα με τη ΠΟΕΡΓΙ όντως το clawback μειώθηκε ποσοστιαία. Αλλά με ποιον τρόπο; Με την ίδια λογική που ακολουθήθηκε στο παρελθόν: με περαιτέρω περικοπές στις τιμές: «Μπορεί κανείς να το παρουσιάσει αυτό ως επιτυχία; Τι νόημα έχει να μειώνεται ένα ποσοστό, όταν τα έσοδα των εργαστηρίων είναι πια ανύπαρκτα;» είπαν οι γιατροί στην εκδήλωση που πήγαν για να ζητήσουν βοήθεια.

«Δεν ήρθαμε να σε καταγγείλουμε, ήρθαμε να μας σώσεις», ειπώθηκε καθαρά από τους γιατρούς.

Και εδώ είναι το εύλογό ερώτημα: Θα συνεχίσει ο Υπουργός να αποποιείται την ευθύνη επειδή το πρόβλημα ξεκίνησε στο παρελθόν ή θα αναλάβει την υποχρέωση να το λύσει;

Διαβάστε επίσης:

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Στα «βασικά» τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Ποια άλλα βρίσκονται στη λίστα

Από τον «Ευαγγελισμό» ξεκινάει η ψηφιοποίηση των ιατρικών φακέλων ασθενών (photo)

Γεωργιάδης στο συνέδριο του Economist: «Το ΕΣΥ είναι το πιο ψηφιοποιημένο σύστημα στην ΕΕ – Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρωτόγονο μπροστά μας»