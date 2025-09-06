Ο Μπόνο των U2 για διακοπές στην Ιθάκη

Την Ελλάδα επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μπόνο του δημοφιλούς συγκροτήματος U2. O τραγουδιστής έχει επισκεφτεί ξανά τη χώρα, το 2019, όταν και βρέθηκε στην Ύδρα.

Αυτή τη φορά, ο καλλιτέχνης ταξίδεψε στην Ιθάκη, ενώ φωτογραφία που εξασφάλισε το protothema.gr τον δείχνει στο χωριό Εξωγή. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπόνο εθεάθη να απολαμβάνει το δείπνο του σε εστιατόριο του νησιού.

Ντυμένος στα μαύρα, ο τραγουδιστής που προτιμά να κρατά τη ζωή του ιδιωτική, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δείπνησε με την παρέα του, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

