search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 21:54
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2025 21:30

Ελλάδα – Ισραήλ (10-4): Live η μάχη της Εθνικής ομάδας για την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket

07.09.2025 21:30
ethniki-basket-ymnos

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει το Ισραήλ, για το τελευταίο εισιτήριο για μια θέση στα προημιτελικά του Eurobasket.

Ηδη τα επτά από τα 8 εισιτήρια έχουν κριθεί, με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη σε περίπτωση πρόκρισης να αντιμετωπίζουν την Λιθουανία.

Τα άλλα ζευγάρια των προημιτελικών: Τουρκία – Πολωνία, Φινλανδία – Γεωργία, Γερμανία-Σλοβενία.

Δείτε live την εξέλιξη του αγώνα κόντρα στο Ισραήλ:

Με το καλημέρα… κυρίαρχος ο Γιάννης, οδηγεί επιθετικά την ομάδα (6-2)

Με Αντετοκούνμπο, Σλούκα, Ντόρσεϊ, Μήτογλου και Παπανικολάου ξεκίνησε η εθνική.

Διαβάστε επίσης:

Formula 1: Κακός χαμός στη Μόντσα με Νόρις και Φερστάπεν – «Τι κάνει αυτός ο ηλίθιος;» (Video)

Κωπηλασία – Ευρωπαϊκό Κ23: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μιλένα Κοντού στο σκιφ ελαφρών βαρών

Προπονητής Ισραήλ για Αντετοκούνμπο: «Θα πρέπει να φέρουμε ένα… M-16 για να τον σταματήσουμε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
armani-afisa
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Την Δευτέρα το τελευταίο αντίο στον Τζόρτζιο Αρμάνι – Ημέρα πένθους στο Μιλάνο

ethniki-basket-ymnos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Ισραήλ (10-4): Live η μάχη της Εθνικής ομάδας για την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket

adonis-georgiadis
ΥΓΕΙΑ

Από 1/1/2026 σε πλήρη λειτουργία ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας – Έρχεται ένταξη ψηφιακού βοηθού στο myHealth app 

ekav3
ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: Καρδιακό επεισόδιο 59χρονου σε αγώνα δρόμου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

kellogg-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Η Ρωσία δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

spanoulis-sef-3423
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Να τον χαίρεστε - Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα»: Σάλος στα social media για τις (μη) δηλώσεις του Σπανούλη για την γενοκτονία στη Γάζα (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 21:52
armani-afisa
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Την Δευτέρα το τελευταίο αντίο στον Τζόρτζιο Αρμάνι – Ημέρα πένθους στο Μιλάνο

ethniki-basket-ymnos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Ισραήλ (10-4): Live η μάχη της Εθνικής ομάδας για την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket

adonis-georgiadis
ΥΓΕΙΑ

Από 1/1/2026 σε πλήρη λειτουργία ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας – Έρχεται ένταξη ψηφιακού βοηθού στο myHealth app 

1 / 3