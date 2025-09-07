Ελλάδα – Ισραήλ (10-4): Live η μάχη της Εθνικής ομάδας για την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει το Ισραήλ, για το τελευταίο εισιτήριο για μια θέση στα προημιτελικά του Eurobasket.

Ηδη τα επτά από τα 8 εισιτήρια έχουν κριθεί, με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη σε περίπτωση πρόκρισης να αντιμετωπίζουν την Λιθουανία.

Τα άλλα ζευγάρια των προημιτελικών: Τουρκία – Πολωνία, Φινλανδία – Γεωργία, Γερμανία-Σλοβενία.

Δείτε live την εξέλιξη του αγώνα κόντρα στο Ισραήλ:

Με το καλημέρα… κυρίαρχος ο Γιάννης, οδηγεί επιθετικά την ομάδα (6-2)

Με Αντετοκούνμπο, Σλούκα, Ντόρσεϊ, Μήτογλου και Παπανικολάου ξεκίνησε η εθνική.

