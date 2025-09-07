search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 23:29
ΕΛΛΑΔΑ

07.09.2025 22:33

Λάρισα: Φωτιά κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις φυλακές

07.09.2025 22:33
Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή με ξερά χόρτα, πολύ κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και δέκα πυροσβέστες, που δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τυχόν επέκτασή της.

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται, με την Πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Άγιο Όρος: Διασώθηκαν οι 4 τουρίστες από την Αυστρία – Βυθίστηκε το σκάφος τους

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμό έξω από μαγαζί στον Εύοσμο – Άγνωστοι άρπαξαν με την βία έναν 20χρονο

Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμένο τραυματία – Επιχείρηση 11 πυροσβεστών με 5 οχήματα 

