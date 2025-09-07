search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 20:05
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2025 18:51

Στις 29 Σεπτεμβρίου το βραβείο «Ελευθερία Σαπουντζή 2025»

07.09.2025 18:51
IMG_1440

Στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας θα απονεμηθεί το φετινό βραβείο «Ελευθερία Σαπουντζή». Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 19.00, στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας (Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη), θα απονεμηθεί το φετινό βραβείο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ.

Η είσοδος για τους φίλους του θεάτρου θα είναι ελεύθερη.

Στην εκδήλωση συμμετέχει ο Δημήτρης Καταλειφός, ενώ φίλοι και συνεργάτες της Ελευθερίας, θα τη θυμηθούν και θα μιλήσουν για εκείνη μέσα από video.

Ποιήματα της, θα διαβάσει η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου Αργυρώ Χιώτη,  που της έχει απονεμηθεί στο παρελθόν το συγκεκριμένο βραβείο.

Την απονομή του φετινού βραβείου θα κάνει η Μπέττυ Αρβανίτη.

Διαβάστε επίσης:

Ο Takashi Murakami επιστρέφει στη Νότια Κορέα με την έκθεση «Seoul, Kawaii Summer Vacation»

Βραβεία Emmy Δημιουργικών Τεχνών: Κυριάρχησαν τα «The Penguin» και «The Studio»

Φεστιβάλ Βενετίας: Στον Τζιμ Τζάρμους ο Χρυσός Λέοντας για την ταινία “Father Mother Sister Brother”

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vretania-syllipsi-astynomikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η αστυνομία προχώρησε σε 890 συλλήψεις κατά τη διαδήλωση υποστήριξης στην Palestine Action

oukrania-vomvardismos-ktirio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έσβησε η πυρκαγιά στην έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο – Πέντε νεκροί και 20 τραυματίες από την ρωσική επίθεση

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει στη δεύτερη φάση κυρώσεων κατά της Ρωσίας

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί – Συνεχίζει να βομβαρδίζει κτίρια, 14 νεκροί τη νύχτα

tsipras-economist-734
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: «Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 20:05
vretania-syllipsi-astynomikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η αστυνομία προχώρησε σε 890 συλλήψεις κατά τη διαδήλωση υποστήριξης στην Palestine Action

oukrania-vomvardismos-ktirio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έσβησε η πυρκαγιά στην έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο – Πέντε νεκροί και 20 τραυματίες από την ρωσική επίθεση

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει στη δεύτερη φάση κυρώσεων κατά της Ρωσίας

1 / 3