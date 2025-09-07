Στις 29 Σεπτεμβρίου το βραβείο «Ελευθερία Σαπουντζή 2025»

Στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας θα απονεμηθεί το φετινό βραβείο «Ελευθερία Σαπουντζή». Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 19.00, στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας (Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη), θα απονεμηθεί το φετινό βραβείο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ.

Η είσοδος για τους φίλους του θεάτρου θα είναι ελεύθερη.

Στην εκδήλωση συμμετέχει ο Δημήτρης Καταλειφός, ενώ φίλοι και συνεργάτες της Ελευθερίας, θα τη θυμηθούν και θα μιλήσουν για εκείνη μέσα από video.

Ποιήματα της, θα διαβάσει η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου Αργυρώ Χιώτη, που της έχει απονεμηθεί στο παρελθόν το συγκεκριμένο βραβείο.

Την απονομή του φετινού βραβείου θα κάνει η Μπέττυ Αρβανίτη.

