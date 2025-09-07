Στις 29 Σεπτεμβρίου το βραβείο «Ελευθερία Σαπουντζή 2025»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας θα απονεμηθεί το φετινό βραβείο «Ελευθερία Σαπουντζή». Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 19.00, στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας (Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη), θα απονεμηθεί το φετινό βραβείο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ.
Η είσοδος για τους φίλους του θεάτρου θα είναι ελεύθερη.
Στην εκδήλωση συμμετέχει ο Δημήτρης Καταλειφός, ενώ φίλοι και συνεργάτες της Ελευθερίας, θα τη θυμηθούν και θα μιλήσουν για εκείνη μέσα από video.
Ποιήματα της, θα διαβάσει η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου Αργυρώ Χιώτη, που της έχει απονεμηθεί στο παρελθόν το συγκεκριμένο βραβείο.
Την απονομή του φετινού βραβείου θα κάνει η Μπέττυ Αρβανίτη.
