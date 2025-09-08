Δημιουργείται Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων – Ευκολότερη η πρόσβαση ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες

Μέσα στο 2026 ξεκινάει η δημιουργία του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στη συνέντευξη τύπου, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Πρόκειται για ένα νέο «εργαλείο» με στόχο να βελτιώσει την πρόσβαση των ασθενών στα νέα καινοτόμα φάρμακα, καθώς πλέον θα αξιολογούνται, θα εγκρίνονται, θα αποζημιώνονται και θα χορηγούνται πιο γρήγορα στους ασθενείς. Ο σχετικός ετήσιος προϋπολογισμός του ταμείου, ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί και το clawback για τα υπάρχοντα καινοτόμα σκευάσματα που δίνονται ήδη μέσω της κοινωνικής ασφάλισης, αφού δεν θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση λόγω της εισόδου άλλων νέων καινοτόμων σχημάτων.

Αναλυτικά πρόκειται για ένα ξεχωριστό μηχανισμό αποζημίωσης καινοτόμων φαρμάκων, τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. προηγμένες γονιδιακές θεραπείες). Το υπουργείο Υγείας δεν έχει ακόμη καταλήξει στο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου αυτού, ωστόσο οι βασικές αρχές θα είναι:

Η διαδικασία εισόδου των φαρμάκων θα είναι διαφανής, με σαφείς προθεσμίες και ροή αποφάσεων, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και να διασφαλίζεται η έγκαιρη, ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες.

Η επιλογή των φαρμάκων θα γίνεται με βάση καθορισμένα κριτήρια εισόδου, τα οποία μεταξύ άλλων μπορούν να λαμβάνουν υπόψη την κλινική αξία και το κόστος-αποτελεσματικότητας τους, μαζί με την πιθανή αβεβαιότητα τους, καθώς και την επείγουσα ανάγκη πρόσβασης των ασθενών ή την ακάλυπτη ιατρική ανάγκη.

Η διάρκεια πρόσβασης των φαρμάκων θα είναι προσδιορισμένη (π.χ. 2-3 χρόνια), με δυνατότητα αναθεώρησης των αποφάσεων αποζημίωσης, αν οι νέες πληροφορίες το απαιτούν.

Όσον αφορά την έξοδο των φαρμάκων από το Ταμείο, αυτή θα βασίζεται σε προκαθορισμένα κριτήρια, όπως η απόκτηση επιπλέον δεδομένων για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του φαρμάκου από την κλινική πράξη (RWD), καθώς και η αξιολόγηση της πραγματικής απόδοσης σε σχέση με την αναμενόμενη.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί ότι τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην πλήρη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες, γεγονός για το οποίο ευθύνονται πολλοί παράγοντες. Μια από τις αιτίες, πάντως, είναι οι αυξημένες επιστροφές (clawback) σε βάρος της φαρμακοβιομηχανίας, που λειτουργούν ως αντικίνητρο στις μεγάλες, διεθνείς φαρμακευτικές επιχειρήσεις να φέρουν τις νέες θεραπείες στη χώρα μας.

