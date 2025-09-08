ΠΟΕΡΓΙ στον υπουργό Υγείας: «Δεν βγάζουμε το σκασμό – Το clawback είναι ανθρωπιστική κρίση και όχι τεχνικό πρόβλημα»

Την οργή και την αγανάκτησή της εκφράζει η Πανελληνία Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών, αναφορικά με τον απαξιωτικό τρόπο του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη προς τους εκπροσώπους της

στη ΔΕΘ, το περασμένο Σάββατο.

Ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας σε μέλη της ένωσης για το clawback τους είπε ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τους χρέωσε με 170 εκα. ευρώ σε εξετάσεις χωρίς να αυξήσει τον προϋπολογισμό δεν διαμαρτυρηθήκαν

αλλά «Βγάλατε τον σκασμό».

«H τερούμενη στοιχειώδους σεβασμού προς έναν επιστημονικό κλάδο που έχει οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή από ένα ληστρικό μέτρο του οποίου υπήρξε εμπνευστής και το οποίο πρόσφατα παράτεινεμέχρι το 2030.».

Η Πανελληνία Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών ( ΠΟΕΡΓΙ) επίσης αναφέρει ότι αντί ανάληψης ευθύνης, επιχειρήθηκε αποπροσανατολισμός με το επιχείρημα ότι οι σημερινές δόσεις αφορούν παρελθόντα έτη· όμως το clawback ισχύει σήμερα, παράγει νέο χρέος στις ημέρες της παρούσας ηγεσίας, μηδενίζει τα εισοδήματά μας και οδηγεί τα εργαστήρια σε μαζικό αφανισμό:

«Το χρέος που δημιουργείται σήμερα θα φορτωθεί αύριο στον επόμενο υπουργό – μια αέναη μετακύλιση ευθύνης που δεν μπορεί να συνεχιστεί.».

Η ΠΟΕΡΓΙ ξεκαθαρίζει ότι «δεν φορά κομματικά γυαλιά» και καταγγέλλει όλες τις πολιτικές ηγεσίες και κυβερνήσεις που συνέβαλαν στη σημερινή καταστροφή τονίζοντας:

«Δεν ξεχνάμε κανέναν: άλλοι πρόσθεσαν εξετάσεις χωρίς καμία αύξηση προϋπολογισμού, άλλοι μείωσαν δραματικά τις αποζημιώσεις, άλλοι συνέχισαν με ημίμετρα και περικοπές. Όλοι μαζί ευθύνονται που οι υποβολές μας καταλήγουν και σε πολλές περιπτώσεις δεν φτάνουν καν να πληρώνουν δόσεις. Τα επιστημονικά εργαστήρια κλείνουν και η κοινωνία μένει απροστάτευτη.».

Μάλιστα προειδοποίει ότι : «Δεν θα σιωπήσουμε — δεν θα “βγάλουμε το σκασμό”, όπως μας υποδείχθηκε δημόσια στη ΔΕΘ. Θα φωνάζουμε την αλήθεια. Δεν χρεωθήκαμε επειδή δανειστήκαμε, ούτε καταστραφήκαμε από λάθος επιλογές. Καταστρεφόμαστε επειδή μας επιβάλατε να πληρώνουμε εμείς τις εξετάσεις των πολιτών μέσω του αναδρομικού, τιμωρητικού μηχανισμού του clawback.».

Η ΠΟΕΡΓΙ επιμένει ότι αυτό που βιώνουν οι γιατροί των μικρών διαγνωστικών εργαστηρίων δεν είναι τεχνικό μέτρο. «Είναι ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: καταχρέωση χωρίς δανεισμό, αδυναμία συνταξιοδότησης, ψυχική εξάντληση, απόγνωση, ακόμη και αυτοκτονίες.».

Μαλιστα θέτουν και τα παρακάτω ερωτήματα προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις:

«Θέλετε την ψήφο μας; Για ποιο λόγο; · Για να προσθέτετε εξετάσεις χωρίς αύξηση προϋπολογισμού;

· Για να μη θέτετε όρια και να μην ελέγχετε τη συνταγογράφηση επί 13χρόνια, καθιστώντας τη χώρα μας μοναδική στην Ευρώπη που δεν το κάνει;

· Για να μετράτε κάθε απόφαση μόνο με το εκλογικό σας κόστος;

· Για να μας υποτιμάτε ενώ συνομιλείτε με «επενδυτές» που αντιμετωπίζουν την εργαστηριακή ιατρική ως μπίζνα — με υπερδανεισμό, επιθετική επέκταση και τελική εξαγορά από funds;

· Για να προβάλλετε συντεχνιακά επιχειρήματα για τη μη εφαρμογή πρωτοκόλλων υνταγογράφησης;».

Το διαρκές πρόβλημα διακυβέρνησης στην Υγεία

Οι εργαστηριακοί γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν και η ευθύνη είναι συλλογική: πολιτικοί, διοικήσεις, μηχανισμοί. Οι ίδιες διαχρονικές παθογένειες που ξεγυμνώθηκαν αλλού (τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ) – έλλειψη ελέγχων, ανυπαρξία ορίων, χαλαρές συνειδήσεις – κυβερνούν και την Υγεία.

Επίσης η ΠΟΕΡΓΙ καταγγέλλει απερίφραστα τον εμπαιγμό και την περιφρόνηση που δέχεται ο επαγγελματικός τους κλάδος.

«Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε ένα έγκλημα κατά της Υγείας και της κοινωνίας. Το clawback είναι ο ορισμός της θεσμοθετημένης λεηλασίας: σβήνει ζωές, εξαφανίζει επιστήμονες, γκρεμίζει οικογένειες, αφήνει την κοινωνία χωρίς ασπίδα.

Δεν πρόκειται να σωπάσουμε ούτε να υποχωρήσουμε. Όσοι νομίζουν ότι θα συνεχίσουν να κρύβονται πίσω από ψευδή επιχειρήματα και μικροπολιτικά τερτίπια, να γνωρίζουν ότι θα μας βρίσκουν καθημερινά απέναντί τους.».

Μάλιστα η ένωση απευθύνεται προσωπικά στον υπουργό Υγείας λέγοντας : « Ή θα δοθεί άμεσα λύση, ή θα έχετε την ιστορική ευθύνη για την ολοκληρωτική διάλυση της εργαστηριακής ιατρικής στη

χώρα.».

