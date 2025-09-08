Πακέτο ΔΕΘ: Δείτε όλους τους οικισμούς που απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ

Τους οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των φορολογικών μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά δυνητικά 12.720 οικισμούς σε όλη τη χώρα και προφανώς θα εφαρμοστεί μόνο για όσους έχουν πρώτη κατοικία στους οικισμούς αυτούς.

Άλλωστε όπως είχε πει και ο πρωθυπουργός στην ομιλία του από τη ΔΕΘ, «από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό και το 2027 καταργείται εντελώς στις πρώτες κατοικίες χωριών κάτω από 1.500 κατοίκους», προσθέτοντας ότι «νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κίνητρο και για να παραμείνουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους, αλλά και για να υποστηρίξουμε αυτή τη νέα τάση την οποία βλέπουμε πια να διαμορφώνεται και με στήριξη από τις τοπικές κοινωνίες: συμπολίτες μας οι οποίοι φεύγουν από τις πόλεις και επιλέγουν να πάνε και να ζήσουν στο ελληνικό χωριό».

