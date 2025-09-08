Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά Ορφεύς Βεϊνόγλου από HIG χωρίς αλλαγές στις ανταγωνιστικές συνθήκες

Την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έλαβε η εξαγορά της εταιρείας «Ορφεύς Βεϊνόγλου» από την H.I.G. Capital LLC, κρίνοντας ότι δεν μεταβάλλονται οι ανταγωνιστικές συνθήκες στις σχετικές αγορές και δεν προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες για την ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι αποφάσεις 889/2025 και 890/2025, που εκδόθηκαν στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, εγκρίνουν ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, τις συγκεντρώσεις που αφορούν στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την H.I.G. Capital LLC επί της ανώνυμης εταιρείας «Ορφεύς Βεϊνόγλου Διεθνής Μεταφορική Α.Ε.» (Βεϊνόγλου).

Οι εξετασθείσες συναλλαγές περιλαμβάνουν επίσης την απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρείες H.I.G. Capital LLC και Orbit Α.Ε. Συμμετοχών στη Βεϊνόγλου, καθώς και την απορρόφηση της «ΣΤΡΙΜ Παγκόσμιες Λύσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας Α.Ε.» από τη Βεϊνόγλου.

Οι συγκεντρώσεις αφορούν κυρίως τις αγορές της παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (contract logistics) και διαμεταφοράς εμπορευμάτων (freight forwarding).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά μικρά συνδυαστικά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, κατέληξε ότι οι συναλλαγές δεν αναμένεται να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό και δεν εγείρουν αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά τους με τις απαιτήσεις λειτουργίας της αγοράς.

Η έγκριση αυτή επιτρέπει στην H.I.G. Capital να ενισχύσει τη θέση της στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, ενώ η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα συμβάλει σε περαιτέρω οργάνωση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων στην ελληνική αγορά.

