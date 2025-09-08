Έρχονται ατομικές ρυθμίσεις έως 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία – Αφορά σε 1,5 εκατομμύριο μικροοφειλέτες

Έρχονται περισσότερες δόσεις για αποπληρωμή χρεών μικροοφειλετών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς η τρέχουσα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων θεωρείται ανεπαρκής.

Συγκεκριμένα, συζητείται η δημιουργία εξατομικευμένων ρυθμίσεων 48 δόσεων που θα μπορούν να φτάνουν και τις 72 δόσεις, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά, περιουσιακά και άλλα στοιχεία του οφειλέτη.

Σημερα η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων είναι ήδη ξεπερασμένη και πολλοί οφειλέτες χάνουν τις ρυθμίσεις τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν κατασχέσεις. Για το λόγο αυτό το ΕΦΚΑ σχεδιάζει νέες, εξατομικευμένες ρυθμίσεις οφειλών, οι οποιες θα βασίζονται σε πλήρη οικονομικά προφίλ του κάθε οφειλέτη, λαμβάνοντας υπόψη εισόδημα, περιουσία, οικογενειακή και υγειονομική κατάσταση, καθώς και τον χρόνο δημιουργίας της οφειλής.

Η βασική καινοτομία είναι ότι κάθε οφειλή θα εξετάζεται μεμονωμένα, ώστε ο e-ΕΦΚΑ να διαθέτει ολοκληρωμένα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του ασφαλισμένου. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργείται ένα πλήρες «προφίλ» που θα επιτρέπει εξατομικευμένες προτάσεις ρύθμισης, πιθανόν με περισσότερες δόσεις από όσες προβλέπει σήμερα η πάγια διαδικασία.

Το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει νέες λύσεις, ενόψει της ανάθεσης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές δεν θα έχουν καμία συμμετοχή στις εισπράξεις, αλλά αποκλειστικά στην επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων. Ειδική βαρύτητα θα δίνεται σε περιπτώσεις που τα χρέη δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας. Τα κριτήρια εφαρμογής θα καθοριστούν με νομοθετική ρύθμιση, ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Η νέα προσέγγιση στοχεύει κυρίως στους μικροοφειλέτες, δηλαδή σε όσους χρωστούν έως 15.000 ευρώ. Πρόκειται για 1.546.235 ασφαλισμένους – το 72,8% του συνόλου – με συνολικές οφειλές που αγγίζουν τα 6,33 δισ. ευρώ. Σε αυτούς η δυνατότητα περισσότερων δόσεων μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική διέξοδο, διευκολύνοντας την αποπληρωμή των χρεών.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα παραμένει οξύ.

Στο πρώτο τρίμηνο του έτους οι οφειλές προς την κοινωνική ασφάλιση ανήλθαν στα 49,73 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 443,5 εκατ. ευρώ σε τρεις μήνες και κατά 1,85 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι στη β’ τριμηνιαία έκθεση το συνολικό ποσό θα ξεπερνά ήδη τα 50 δισ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει την αδυναμία της πάγιας ρύθμισης να συγκρατήσει την ανοδική πορεία των χρεών, ιδίως λόγω τόκων και προσαυξήσεων.

