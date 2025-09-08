search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025
08.09.2025 14:49

EuroBasket 2025: Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού παραιτήθηκε για λόγους υγείας

mumbru

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας, Αλεξ Μουμπρού, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το Eurobasket λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας.

Πριν την διοργάνωση χρειάστηκε να νοσηλευτεί λόγω μίας λοίμωξης, η οποία φαίνεται πως συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί. Ετσι αποφασίστηκε να αποχωρήσει από την Εθνική ομάδα και τη διοργάνωση, με τον συνεργάτη του, Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς, να αναλαμβάνει τη θέση του.

Θα παραμείνει στον πάγκο με την ομάδα για ψυχολογικούς λόγους, ωστόσο δεν θα εργαστεί άλλο στο υπόλοιπο του τουρνουά.

«Τις τελευταίες ημέρες κατάλαβα ότι δεν είμαι σωματικά έτοιμος να προπονήσω την ομάδα από τον πάγκο στη διάρκεια των παιχνιδιών. Αποφάσισα να προσαρμόσω τους ρόλους του τεχνικού επιτελείου και να δώσω στον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς την ευθύνη να είναι ο head coach κατά τη διάρκεια των αγώνων. Θα είμαι ακόμη στον πάγκο, υποστηρίζοντας την ομάδα, και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε την ομάδα να φτάσει στην επιτυχία» δήλωσε.

«Ο Άλεξ Μουμπρού θα παραδώσει τον ρόλο του ως πρώτος προπονητής στον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς για το υπόλοιπο του τουρνουά. Ο Άλεξ θα υποστηρίζει από τον πάγκο και θα παραμείνει ενεργό μέλος του προπονητικού επιτελείου. Όσο δύσκολη κι αν ήταν αυτή η απόφαση, σε στηρίζουμε, Άλεξ, και σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση» ανακοίνωσε από την πλευρά της η γερμανική ομοσπονδία μπάσκετ.

