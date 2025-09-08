search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 11:25
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

08.09.2025 11:24

Τένις: Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη είχαν άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη

08.09.2025 11:24
tsitsipas-new

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε μια θέση και βρίσκεται πλέον στην 27η της παγκόσμιας κατάταξης της ATP. Ο 26χρονος Έλληνας τενίστας και πρώην Νο 3 στον κόσμο, έχει 1.830 βαθμούς.

Την ιδια στιγμή, η Μαρία Σάκκαρη βελτίωσε αισθητά την θέση της στη βαθμολογία της WTA και πλέον βρίσκεται στο Νο 55, “σκαρφαλώνοντας” εννέα θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη βαθμολογία.

Στην κορυφή της ATP επέστρεψε ο Κάρλος Αλκαράθ μετά τη νίκη του στο USA Open επί του Γιανίκ Σίνερ, με τον Ιταλό τενίστα να πέφτει έτσι στη δεύτερη θέση.

Στις γυναίκες και μετά την κατάκτηση και του US Open, η Αρίνα Σαμπαλένκα αποσπάστηκε αρκετά από τις διώκτριες της

Η πρώτη δεκάδα της ATP

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 11.540 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.780

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.930

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.830

5. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.675

6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.280

7. Τζακ Ντρέιπερ (Βρετανία) 3.690

8. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.545

9. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.505

10. Κάρεν Κατσάνοφ (Ρωσία) 3.280

27. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.830

Η πρώτη δεκάδα της WTA

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 11.225 βαθμοί

2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.993

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.874

4. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.159

5. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.793

6. Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.579

7. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 4.383

8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.006

9. Κινγουέν Ζενγκ (Κίνα) 4.003

10. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 3.833

