ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

08.09.2025 06:05

Βερβεσος: «Φορολογικά ημίμετρα οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ»

08.09.2025 06:05
VERVESOS_DIMITRIS-DSA

Με φορολογικά ημίμετρα περιορισμένου εύρους προσπαθεί να εξωραΐσει τη φορολογική επιδρομή η Κυβέρνηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων , επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών δικηγορικών συλλόγων δηλώνει ο Πρόεδρος του πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Δημήτρης Βερβεσός δηλώνοντας απογοητευμένος απο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ιδιαίτερο πάντως για εκείνον ενδιαφέρον έχει η εξαγγελία περί ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης νέων επαγγελματιών έως 30 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ρύθμιση αφορά μισθωτούς εργαζομένους και όχι ελεύθερους επαγγελματίες, γεγονός που σημαίνει ότι οι νέοι δικηγόροι δεν περιλαμβάνονται. Ο ΔΣΑ αναμένει διευκρινίσεις από το οικονομικό επιτελείο.

Ωστόσο αρνητικό πρόσημο βάζει ο πρόεδρος ΔΣΑ, στην αποτίμηση από τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ για τους δικηγόρους.

«Τα όποια οφέλη από τα εξαγγελθέντα φορολογικά μέτρα περιορίζονται ουσιωδώς από την ακρίβεια, την έμμεση φορολόγηση, το αυξημένο κόστος άσκησης του επαγγέλματός μας» σημειώνει σε ανάρτησή του.

Και τονίζει πως κυρίως με την τεκμαρτή φορολόγηση, τον υψηλό ΦΠΑ, το χαμηλότερο στην ΕΕ όριο απαλλαγής από αυτόν, την υπέρμετρη, άδικη και εξοντωτική προκαταβολή φόρου επόμενου έτους, χωρίς να αυξάνει τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικών αμοιβών και χωρίς να επαναφέρει την υποχρεωτική παράσταση στα συμβόλαια που μας αφαιρέθηκε με το πρώτο Μνημόνιο και διατηρήθηκε-δυστυχώς- και μετά την έξοδο από αυτά αλλά και το ζήτημα των 120 δόσεων (ή έστω κάτι πάνω από τις 24) για τις οφειλές ασφαλισμένων/φορολογουμένων».

1 / 3