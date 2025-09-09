Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα και να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος

“Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ελληνικό λαό, είναι να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση που εξελίσσεται στη Γάζα. Και επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Έτσι ώστε να υπάρχει ευημερία και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και να ζήσουν και ο λαός του Ισραήλ και ο λαός της Παλαιστίνης με ειρήνη, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο” δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνάντησή του το μεσημέρι με τον δήμαρχο Βηθλεέμ Μαχέρ Νικόλα Καναουάτι.

Τον συνόδευαν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, καθώς οι δύο πόλεις είναι αδελφοποιημένες και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Αθήνα Γιούσεφ Ντόρκχομ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε την πρόσφατη πρωτοβουλία του να συζητηθεί -προ ημερησίας διατάξεως- στην Ολομέλεια της Βουλής η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη, με στόχο να επιβεβαιωθεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών. Ιδιαίτερη δε αναφορά έκανε σε όλες τις ανάλογες πρωτοβουλίες, που έχουν αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Στη συνάντηση παρέστη και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

