search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 17:53
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 17:28

Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα και να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος

09.09.2025 17:28
6651309

“Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ελληνικό λαό, είναι να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση που εξελίσσεται στη Γάζα. Και επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Έτσι ώστε να υπάρχει ευημερία και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και να ζήσουν και ο λαός του Ισραήλ και ο λαός της Παλαιστίνης με ειρήνη, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο” δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνάντησή του το μεσημέρι με τον δήμαρχο Βηθλεέμ Μαχέρ Νικόλα Καναουάτι.

Τον συνόδευαν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, καθώς οι δύο πόλεις είναι αδελφοποιημένες και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Αθήνα Γιούσεφ Ντόρκχομ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε την πρόσφατη πρωτοβουλία του να συζητηθεί -προ ημερησίας διατάξεως- στην Ολομέλεια της Βουλής η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη, με στόχο να επιβεβαιωθεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών. Ιδιαίτερη δε αναφορά έκανε σε όλες τις ανάλογες πρωτοβουλίες, που έχουν αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Στη συνάντηση παρέστη και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Διαβάστε επίσης

Νέο κόμμα έκανε ο βάνδαλος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος – «Ελληνικός Παλμός» το όνομά του

Άγρια κόντρα Γεωργιάδη – Νικολαϊδη στη σκιά της «θερμής» υποδοχής στη Δράμα και της ακύρωσης της επίσκεψης του υπουργού

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε χωρίς πυξίδα και σχέδιο για το πώς πρέπει να σταθεί η χώρα στις νέες συνθήκες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mafia kritis apologies xania – new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια για την υπόθεση εκβιασμών

ellada_dania_0909_1460-820_new
MEDIA

«Μαγνήτης» -υψηλής- τηλεθέασης το Ελλάδα – Δανία στον Alpha (8/9)

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου – Ήχησε το 112 για επικίνδυνους καπνούς

TAXI NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tι απαντά το υπουργείο τουρισμού για την απεργία των ταξί

SQUARE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Παύλος Παυλίδης στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη | Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 17:51
mafia kritis apologies xania – new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια για την υπόθεση εκβιασμών

ellada_dania_0909_1460-820_new
MEDIA

«Μαγνήτης» -υψηλής- τηλεθέασης το Ελλάδα – Δανία στον Alpha (8/9)

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου – Ήχησε το 112 για επικίνδυνους καπνούς

1 / 3