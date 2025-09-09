Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και Ογκολογικά Συμβούλια: Όλες οι αλλαγές που έρχονται για τους ασθενείς με καρκίνο

Ο καρκίνος είναι μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις για τα υγειονομικά συστήματα διεθνώς, καθώς απαιτεί ολοκληρωμένη και συνεχή υποστήριξη των ασθενών από τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση.

Σήμερα η ψηφιακή τεχνολογία έχει κάνει άλματα και δημιουργεί νέες δυνατότητες στην ιατρική φροντίδα καθώς προσφέρει λύσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και φυσικά την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διαχείρισης Περίθαλψης Ογκολογικών Ασθενών», που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και την ΗΔΙΚΑ, με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, φιλοδοξεί να θέσει τα θεμέλια για μια νέα εποχή στην ογκολογική περίθαλψη.

Κεντρικός πυλώνας του εγχειρήματος είναι το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Ασθενειών, που ήδη λειτουργεί από τις 25 Φεβρουάριου 2025. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή που συγκεντρώνει το ιστορικό, τις διαγνώσεις και τις θεραπείες κάθε ασθενή, επιτρέποντας τη σύνδεση με παθολογοανατομικά εργαστήρια και διευκολύνοντας την έγκαιρη λήψη αποφάσεων από τους γιατρούς.

«Σήμερα από την αποσπασματική καταγραφή περνάμε σε μια ολοκληρωμένη, διαλειτουργική υποδομή», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Μιχαλίτσης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συστημάτων Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μιλώντας στην ενημερωτική εκδήλωση για το έργο, που διοργάνωσαν χθες, η ΗΔΙΚΑ και το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Το έργο περιλαμβάνει:

το εθνικό μητρώο νεοπλασματικών ασθενειών,

mobile εφαρμογές

ψηφιακά ιατρικά συμβούλια.

Ο κ. Μιχαλίτσης χαρακτήρισε τις εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα «ψηφιακό σύμμαχο κάθε ασθενή» που τον συνδέουν με την ιατρική ομάδα και την κοινότητα. Μεταξύ άλλων, θα μπορούν οι ασθενείς να κλείσουν online ραντεβού, αλλά και να συμμετέχουν σε κοινότητα υποστήριξης, μειώνοντας το αίσθημα της μοναξιάς.

Οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα συμπτώματα των ασθενών, με τρόπο που διασφαλίζει τα προσωπικά τους δεδομένα.

Ο κ. Μιχαλίτσης επικαλέστηκε διεθνή δεδομένα, με βάση τα οποία ανάλογες εφαρμογές βελτιώνουν κατά 70% τη συμμόρφωση των ασθενών με τη θεραπεία και μειώνουν το άγχος τους.

Τα ογκολογικά συμβούλια

Για τα ψηφιακά ογκολογικά συμβούλια, στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν ογκολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας μέσω τηλεδιάσκεψης, είπε ότι διασφαλίζουν διαφάνεια και λογοδοσία και την ασφαλή και στοχευμένη φροντίδα για τον ασθενή.

Την εκτίμηση ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε λίγους μήνες διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας NOVA ICT, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης.

Την ετοιμότητα των ογκολόγων να εφαρμόσουν τα ψηφιακά εργαλεία, να τα αξιολογήσουν και αν χρειάζεται να τα βελτιώσουν προς όφελος των ασθενών τους, εξέφρασε ο πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Εμμανουήλ Σαλούστρος.

Σύμφωνα με τους ομιλητές το έργο αυτό αναδεικνύει πώς η τεχνολογία, όταν αξιοποιείται στρατηγικά, μπορεί να ενδυναμώσει τους ασθενείς, να διευκολύνει τους επαγγελματίες υγείας και να οδηγήσει σε ένα δικαιότερο και πιο ανθρωποκεντρικό σύστημα περίθαλψης.

