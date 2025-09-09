Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ: «Έχουμε αρκετούς μετασεισμούς, σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι»

Για τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που χτύπησε χθες την Εύβοια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική μίλησε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Όλος ο κόσμος φοβήθηκε. Έχω λάβει εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες, μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό γιατί ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την Περιφέρεια, αλλά και στην Εύβοια.

Το τελικό μέγεθος είναι στα 5,2 Ρίχτερ», είπε αρχικά σε συνέντευξή του στο Mega.

«Έχουμε αρκετούς μετασεισμούς», λέει ο σεισμολόγος

«Επιφανειακός σεισμός, αρκετά δυνατός στην θαλάσσια περιοχή η οποία εντοπίζεται ανάμεσα στην ανατολική Αττική, στην περιοχή του Γραμματικού, και από την άλλη πλευρά στην περιοχή των Νέων Στύρων. Είναι κοντά μας γι’ αυτό και έγινε τόσο αισθητός.

Είναι μια κλασσική περίπτωση δυνατού επιφανειακού σεισμού. Η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Δεν έχει ιδιαιτέρως μεγάλα ρήγματα.

Έχουμε αρκετούς μετασεισμούς, περίπου 20 με 22. Το μεγαλύτερο μέγεθος όμως θα έλεγε εντός εισαγωγικών κανείς δεν είναι ικανοποιητικό.

Είναι στα 2,8. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη. Να φτάσουμε το 3, το 3,5, το 4 και το 4,5.

Εάν γίνουν τέτοιοι σεισμοί θα είναι και αυτοί αισθητοί σε Εύβοια και Αττική. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι’ αυτό το ενδεχόμενο.

Μπορεί να γίνει και σε 24 ώρες αυτό και σε 3, 4 και 5 ημέρες. Αυτά είναι τα ενδεχόμενα σύμφωνα με την παγκόσμια στατιστική των σεισμών».

Όπως σημείωσε ο σεισμολόγος απαντώντας σε σχετικό ερώτημα το συγκεκριμένο ρήγμα πιθανότατα δεν είναι ικανό να επηρεάσει το ρήγμα στην Πάρνηθα, καθώς για να γίνει αυτό θα πρέπει ο πρώτος σεισμός να είναι πολύ μεγαλύτερου μεγέθους.

