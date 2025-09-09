search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 19:47
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

09.09.2025 19:30

Κομισιόν: «Πράσινο φως» για το SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ – Πάνω από 700 εκατ. εξασφάλισε η Ελλάδα

credit: AP

Δάνεια, ύψους 787,67 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε ένα προσωρινό ποσό χρηματοδοτικής ενίσχυσης, από το συνολικό ποσό των 150 δισ. ευρώ του προγράμματος «Δράση για την ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις αμυντικές ικανότητες της ΕΕ και να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν κρίσιμα κενά, καθώς και να αγοράσουν αμυντικά προϊόντα από κοινού.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, 19 κράτη μέλη έχουν καταθέσει αίτηση για δάνεια από τα προγράμματα του μέσου SAFE. Τα κράτη-μέλη αυτά, είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Λετονία, τη Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Φινλανδία και η Δανία.

Το SAFE θα παρέχει χαμηλότοκα μακροπρόθεσμα δάνεια για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προμηθεύονται τον αμυντικό εξοπλισμό που απαιτείται επειγόντως. Το SAFE θα επιτρέψει επίσης στην ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω την Ουκρανία, συνδέοντας εξαρχής την αμυντική βιομηχανία της με το μέσο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκαετή περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή του δανείου, ανταγωνιστικά επιτόκια και επιλογές για διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες για τη διεύρυνση της επιλεξιμότητας.

Η Επιτροπή τονίζει, ότι τα κράτη μέλη μπορούν πλέον να καταρτίσουν τα εθνικά επενδυτικά τους σχέδια, στα οποία θα περιγράφεται η χρήση της πιθανής χρηματοδοτικής συνδρομής και τα οποία θα υποβληθούν έως το τέλος Νοεμβρίου 2025. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα εν λόγω εθνικά σχέδια, με στόχο την πραγματοποίηση των πρώτων εκταμιεύσεων στις αρχές του 2026.

Ο επίτροπος ‘Αμυνας, ‘Αντριους Κουμπίλιους, δήλωσε: «Το SAFE αποτελεί ιστορική επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη Λευκή Βίβλο για την αμυντική ετοιμότητα, δεσμευτήκαμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες επανεξοπλισμού των κρατών μελών και της Ουκρανίας. Λιγότερο από έξι μήνες αργότερα, αυτό είναι πλέον πραγματικότητα. Αυτό το σημαντικό ποσό θα συμβάλει στην αποτροπή των εχθρών μας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Στο εξής, θα συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη μας για να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας και την ενίσχυση των συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων μας».

Το «SAFE» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που παρουσιάστηκε στα τέλη Μαρτίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο στοχεύει στην κινητοποίηση έως και 800 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον επανεξοπλισμό της ευρωπαϊκής ηπείρου.

