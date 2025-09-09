Μητσοτάκης σε Τασούλα: Μειώνουμε φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς

Στην «τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» που ανακοινώθηκε από τη ΔΕΘ και έχει στόχο «μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε μισθούς» αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμενη συνάντηση που είχε το πρωί της Τρίτης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, «είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες. Η προσδοκία είναι κάθε χρόνο το αναπτυξιακό πλεόνασμα να επιστρέφεται στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο και με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες».

Από την πλευρά του ο κ. Τασούλας σχολίασε «ευτυχώς η οικονομία επιτρέπει τέτοια ανοίγματα» κάνοντας ειδική αναφορά στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας.

«Το κυριότερο είναι ότι αυτά τα μέτρα προέρχονται από τις δυνατότητές μας και όχι από την επιθυμία να γίνουμε αρεστοί» πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μητσοτάκης είπε στον κ. Τασούλα ότι «στη ΔΕΘ είχα την ευκαιρία να περιγράψω ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια».

«Είναι επιλογή της κυβέρνησης να διοχετεύσει τον δημοσιονομικό χώρο από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής» συνέχισε ο πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για μια « πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση με έναν στόχο: μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε μισθούς με διαφορετικό τρόπο».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, επίσης, στην «έμφαση που δίνουμε στα παιδιά καθώς όσο περισσότερα τα παιδιά τόσο μεγαλύτερη η φορολογική ελάφρυνση» και στη «σημαντική παρέμβαση στη νεολαία».

Στάθηκε, ακόμα, «στις πρωτοβουλίες για την ελληνική περιφέρεια με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε όλα τα χωριά με κάτω από 1.500 κατοίκους.

Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τη στήριξη της περιφέρειας» αλλά και στην «πολύ σημαντική παρέμβαση της μείωσης του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Θυμίζω ότι με την σχετική κοινοτική οδηγία το κάναμε αρχικά για τα 5 νησιά που σήκωσαν το βάρος του μεταναστευτικού»

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες. Είναι επιστέγασμα της οικονομικής πολιτικής. Η προσδοκία είναι κάθε χρόνο το αναπτυξιακό πλεόνασμα να επιστρέφεται στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο και με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αφού, τέλος, σημείωσε ότι «οι αυξήσεις θα φανούν από την 1η Ιανουαρίου 2026», υπενθύμισε ότι «έχουμε ανακοινώσει ήδη μέτρα 1,5 δισ. που θα φανούν από τον Νοέμβριο».

Οι δηλώσεις Τασούλα

«Εάν η οικονομία δεν είχε τέτοια επιτυχία, θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Ευτυχώς η οικονομία επιτρέπει αυτά τα ανοίγματα» είπε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όπως είπε «το πακέτο παροχών αποτελεί απόδειξη της επιτυχίας της οικονομίας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες όπως στο παρελθόν».

Με αφορμή, δε, ότι «σαν σήμερα το 1951 είχαμε εκλογές στην Ελλάδα που δεν έδωσαν σταθερότητα και αυτοδυναμία ενώ η ανάπτυξη ξεκίνησε μετά το 1952 οπότε είχαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις και η Ελλάδα έφυγε από την λογική της Ψωροκώσταινας», ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «έχει σημασία η πολιτική σταθερότητα και στο σημείο αυτό να πω ότι αυτή είναι μια αξίωση συνταγματικής περιοπής, Στο άρθρο 41 του Συντάγματος περιλαμβάνεται η δυνατότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διαλύσει τη Βουλή αν καταψηφιστούν δύο κυβερνήσεις και δεν εξασφαλίζεται η πολιτική σταθερότητα».

