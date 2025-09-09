Νέα Σμύρνη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από χώρο φιλοξενίας – Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά την εξαφάνιση της 15χρονης Ελευθερίας Σ. από χώρο φιλοξενίας στη Νέα Σμύρνη, στις 7 Σεπτεμβρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Σ. έχει καστανοκόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και πολύχρωμο κοντό μπλουζάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

