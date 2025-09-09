«Πινγκ πονγκ» για το καλώδιο: Απάντηση Χριστοδουλίδη στον Μητσοτάκη – Όλοι να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους

Σε ιδιότυπο πινγκ πονγκ μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας – χωρίς, μάλιστα, προς το παρόν, να είναι ορατό το αποτέλεσμα του «αγώνα» – εξελίσσεται το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Έτσι, μετά την ηχηρή τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ήρθε η σειρά του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, να αναφερθεί στο θέμα και, παρά το γεγονός ότι ο Κύπριος πρόεδρος φάνηκε να κάνει «βήμα πίσω», εντούτοις από τις δηλώσεις του διαφαίνεται ότι η Λευκωσία παραμένει (τουλάχιστον) επιφυλακτική για το όλο project.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε από τη Θεσσαλονίκη ότι «η Κύπρος είναι ο μεγάλος ωφελημένος από αυτό το καλώδιο και, πράγματι, η Ελλάδα έτρεξε να βοηθήσει την Κύπρο όταν ανέλαβε ο ΑΔΜΗΕ το έργο αυτό, το οποίο καρκινοβατούσε για πολύ χρόνο. Η πρόθεσή μας είναι το έργο αυτό να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί και προσωπικά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει απόλυτη σύμπνοια της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου αυτό να γίνει πράξη. Αλλά θέλω εδώ να είμαι ξεκάθαρος: προφανώς για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό, πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό πραγματικά το θέλει και πιστεύω – αν θέλετε να προεξοφλήσω και το τι θα γίνει – ότι αυτό θα συμβεί τελικά».

Από την πλευρά του ο Ν. Χριστοδουλίδης, από το Παραλίμνι, ξεκαθάρισε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το έργο γεωστρατηγικής σημασίας» και ότι η στάση αυτή δεν χωρά αμφισβήτηση, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει ενεργό διεθνή ρόλο για την προώθηση της διασύνδεσης, αναφέροντας την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της χώρας για να συζητηθεί η πιθανότητα δημιουργίας κοινής εταιρείας και επενδύσεων που θα ενισχύσουν την πορεία του έργου. Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της Κύπρου δήλωσε ότι «μπορώ να μιλήσω για την Κυπριακή Δημοκρατία και να σας πω δημόσια ότι τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει θα τις εκπληρώσει», εκφράζοντας, παράλληλα, την προσδοκία ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι – κράτη, θεσμοί και φορείς – θα επιδείξουν την αντίστοιχη συνέπεια.

Αναφερόμενος, δε, στην εθνική και γεωστρατηγική διάσταση του έργου, σημείωσε ότι «δεν πρόκειται να εμπλακώ σε δημόσιους διαλόγους που κακό κάνουν και δεν βοηθούν», υπογραμμίζοντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι «να λέμε λιγότερα και να πράττουμε περισσότερα» και τονίζοντας με νόημα – θα μπορούσε κάποιος να πει, απευθυνόμενος και στην Αθήνα, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας του – ότι «δεν πρόκειται μέσα από δημόσιες δηλώσεις να θέσω υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας». Ωστόσο, ο Ν. Χριστοδουλίδης δεν έκανε καμία αναφορά στις επίμαχες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, ο οποίος είχε «βάλει φωτιά», λέγοντας ότι έχει στα χέρια του δύο μελέτες που δείχνουν ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο.

Τι προκύπτει από τα όλα τα παραπάνω; Πηγές στην Αθήνα εκτιμούν ότι η σαφής και ξεκάθαρη τοποθέτηση Μητσοτάκη (υπέρ του έργου) και η παραίνεση προς τη Λευκωσία να ξεκαθαρίσει κι αυτή τη θέση της, λειτούργησαν ως κίνητρο για την κυπριακή κυβέρνηση να εκφράσει τη δέσμευσή της για την υλοποίηση του project. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι από την πλευρά της Κύπρου υπάρχει ακόμα δυσπιστία για το μείζον ζήτημα της υλοποίησης των υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων στο έργο – προ ημερών ο Ν. Χριστοδουλίδης καλούσε τον ΑΔΜΗΕ να καλύψει τις δεσμεύσεις του – αν και εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα τα ζητήματα αυτά («τεχνικά ζητήματα» κατά τον Κ. Μητσοτάκη) θα επιλυθούν.

Πάντως, ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι τι θα κάνει η Τουρκία, η οποία κατά τις προηγούμενες απόπειρες ερευνών για την πόντιση του καλωδίου σε Κάσο και Κάρπαθο είχε αντιδράσει έντονα, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται η υφαλοκρηπίδα της. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε σημειώσει ότι «το έργο δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει εξαιτίας της Τουρκίας και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση αυτό. Έχουμε αποδείξει ότι δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις όταν πρόκειται για τα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα». Πάντως, η Άγκυρα συνεχίζει το… χαβά της, καθώς η Hurriyet έγραψε σε δημοσίευμά της ότι «το τμήμα του έργου μεταξύ Κρήτης και Κύπρου διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στα ανοικτά των ακτών της Αττάλειας. Το τουρκικό ναυτικό έχει επανειλημμένα εμποδίσει ερευνητικά σκάφη να εισέλθουν στην περιοχή, ισχυριζόμενο ότι δεν έχουν λάβει άδεια».

