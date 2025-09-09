Πλωμάρι όπως… Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί επενδυτές συμπεριφέρονται σαν έποικοι – Σφοδρές καταγγελίες για όργιο αυθαιρεσιών (photos)

Τη δράση των εποίκων της Δυτικής Όχθης, οι οποίοι εγκληματούν σε βάρος των Παλαιστινίων με τις πλάτες της ακροδεξιάς κυβέρνησης Νετανιάχου, φαίνεται ότι ζήλεψαν Ισραηλινοί επενδυτές στη Λέσβο.

Συγκεκριμένα, κάτοικοι του Πλωμαρίου και ο Σύλλογος «Αλκαίος» καταγγέλλουν την παραβίαση σωρεία πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και χωροταξικών νόμων από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα Ισραηλινών συμφερόντων και ζητούν από το Κράτος να παρέμβει, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Μεταξύ άλλων, οι αγανακτισμένοι κάτοικοι του πανέμορφου παραλιακού οικισμού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει το ενδιάφερον δεκάδων αγοραστών κυρίως από το Ισραήλ, κάνουν λόγο για κλείσιμο νόμιμων διόδων σε παραλίες, αλόγιστη σπατάλη νερού εν μέσω λειψυδρίας σε πισίνες υπερπολυτελών κατοικιών, φαραωνικές κατασκευές σε παρθένες περιοχές και παράνομο τελεφερίκ κοντά σε γραφικό εκκλησάκι που είναι προσβάσιμο μόνο από τη θάλασσα.

«Καταγράφουμε περιστατικά, όπως: το συστηματικό κλείσιμο νόμιμων διόδων προς παραλίες, τη μη σύνδεση συγκροτημάτων στη Μελίντα, την κοπή συστάδων αρμυρικιών στη Μελίντα, την παράνομη ανύψωση τεχνών και φρακτών που στερούν τη θέα προς τη θάλασσα ή την πρόσβαση σε κτήματα, την καταστροφή και αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από φαραωνικές κατασκευές –υπερπολυτελείς οικισμούς– και μεγάλα έργα μεγάλης κλίμακας σε παρθένες περιοχές», τονίζουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.

Όπως μάλιστα διαπιστώνουν, μεταξύ των έργων των οποίων η νομιμότητα αμφισβητείται είναι και η τοποθέτηση ενός τελεφερίκ δίπλα σε έναν γραφικό εκκλησάκι της Παναγιάς Κρυφής! Εκκλησάκι το οποίο είναι χτισμένο στα βράχια ενός μιρκού κόλπου και είναι προσβάσιμο μόνο από τη θάλασσα.

«Στην περιοχή Παναγιάς Κρυφτής έχει κατασκευαστεί χωρίς νόμιμη άδεια είδος “τελεφερίκ” που αλλοιώνει βίαια το τοπίο και καταστρέφει χλώριδα και πανίδα. Στο Κάτω Χωριό ετοιμάζεται να δημιουργηθεί ένας ολόκληρος οικισμός ισραηλινών συμφερόντων, με συνέπεια τη μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή, όπως η επιδείνωση του ήδη τεράστιου προβλήματος του νερού. Στη Μελίντα τοποθετήθηκαν άναρχα, χωρίς μελέτη και σχεδόν εν μια νυκτί, στύλοι της ΔΕΗ, πλήθος από εναέρια καλώδια με βιδωμένα μπουλόνια ακόμα και πάνω από ελαιόδεντρα, αλλά και μετασηματιστές μέσα σε κατοικημένη περιοχή, προκειμένου να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που απότομα δημιούργησαν οι υπερπολυτελείς νεοαναγερθείσες κατοικίες», προσθέτουν.

«Ταυτόχρονα, σε μια περίοδο ακραίας λειψυδρίας, λειτουργούν πισίνες και νέες γεωτρήσεις, που απομυζούν τους υδάτινου πόρους και αλλοιώνουν το υδρολογικό ισοζύγιο της περιοχής, Επιπλέον έχουν σημειωθεί ενέργειες όπως η κοπή του δημόσιου τοιχίου συγκράτησης αναχωμάτων για ιδιωτική είσοδο κατοικίας πάνω στον δρόμο προς Μελίντα, καθώς και η αυθαίρετη κι επικίνδυνη μετακίνηση σήματος Stop στο γεφύρι του Ξυδιά», συμπληρώνουν οι κάτοικοι.

Εκφοβισμό καταγγέλλουν οι κάτοικοι – Επερώτηση από τη Νέα Αριστερά

Επιχειρώντας να αντιδράσουν και να προστατεύψουν τον τόπο τους, οι κάτοικοι συγκεντρώνουν συνεχώς στοιχεία τα οποία και καταθέτουν στις αρμόδιες αρχές, ζητώντας τον έλεγχο νομιμότητας των κατασκευών.

«Ως πολίτες του Πλωμαρίου δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση της φύσης, τον αποκλεισμό των παραλιών μας και την καταστροφή του περιβάλλοντος του τόπου μας». Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι δεν λείπουν και τα φαινόμενα εκφοβισμού και στοχοποίησής του, ζητώντας την συμπαράσταση συλλογικοτήτων και επιστημόνων από όλη τη χώρα.

Για το θέμα, τέλος, κατέθεσαν επερώτηση στη βουλή και επτά βουλευτές/τριες της Νέας Αριστεράς.

Συγκεκριμένα, οι Θεανώ Φωτίου, Σία Αναγνωστοπούλου, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Πέτη Πέρκα, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Μερόπη Τζούφη, με ερώτηση στους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, ρωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς:

Αν θα δώσουν άμεσα εντολή στις τοπικές υπηρεσίες τους να κάνουν τους νόμιμους ελέγχους αρμοδιότητάς τους για διερεύνηση των καταγγελιών της τοπικής κοινωνίας περί παρανομιών και αυθαιρεσιών των επενδυτών Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή του Πλωμαρίου Λέσβου και Αν θα σταματήσουν άμεσα τις παράνομες κατασκευές και θα επιβάλουν τις ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Απείλησε ανήλικους με κυνηγετικό όπλο επειδή… έκαναν φασαρία

Δούκας προς ΟΣΕ: «Φυλάξτε τις διαβάσεις, αποκαταστήστε το οδόστρωμα, βελτιώστε την οδοσήμανση»

Τρόλεϊ: Υποδομές και ιστορία 70 ετών θέλει να «ξηλώσει» ο Κυρανάκης – Το έγκλημα με το τραμ επαναλαμβάνεται