ΚΟΣΜΟΣ

09.09.2025 07:49

«Πολιτικός σεισμός» στη Γαλλία μετά την πτώση της κυβέρνησης: Ποιες οι επόμενες κινήσεις Μπαϊρού, τι μελετά ο Μακρόν

09.09.2025 07:49
mpairou-12-1

Δεν εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση η κυβέρνηση Μπαϊρού, βυθίζοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης σε νέα πολιτική κρίση.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σήμερα το πρωί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Σημειώνεται πως η ψηφοφορία κατέληξε με 364 «κατά», 194 «υπέρ» και 25 αποχές, παρά τις δραματικές εκκλήσεις του Μπαϊρού υπέρ των σκληρών δημοσιονομικών μέτρων που είχε προαναγγείλει, ενώ από την πλευρά του το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες.

Τα σενάρια της επόμενης μέρας

  • Διορισμός νέου πρωθυπουργού: Ο Μπαϊρού θα παραμείνει πιθανότατα ως υπηρεσιακός μέχρι την επιλογή διαδόχου, διαδικασία που πέρυσι είχε διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.
  • Προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών: Ένα τέτοιο σενάριο ενέχει τον κίνδυνο ενίσχυσης της Μαρίν Λεπέν.
  • Προεδρικές εκλογές: Παρότι ορισμένες κοινοβουλευτικές ομάδες ζητούν την παραίτηση Μακρόν, εκείνος έχει αποκλείσει επανειλημμένα αυτό το ενδεχόμενο.

Η θέση της Μαρίν Λεπέν

Η Λεπέν, που κάλεσε τον Μακρόν να παραιτηθεί, δεν μπορεί να είναι υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική της περιπέτεια για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων.

Η δίκη της έχει οριστεί για τις 13 Ιανουαρίου 2026, με την ετυμηγορία να αναμένεται το καλοκαίρι του ίδιου έτους.

Εφόσον αθωωθεί, θα έχει δικαίωμα υποψηφιότητας στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση πιέζει για πρόωρες εκλογές, κατηγορώντας τον Μακρόν για πολιτικό αδιέξοδο. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, Μπόρις Βαλό, δήλωσε: «Προτείνουμε έναν άλλο πολιτικό δρόμο, διαφορετικό από αυτόν του Μακρόν.

Μπορούμε να δείξουμε εμπιστοσύνη στο Κοινοβούλιο ώστε να εγκρίνει κάθε μέτρο ξεχωριστά, στη βάση των δικών μας προτάσεων, εφόσον κληθούμε στην κυβέρνηση».

Η τελευταία ομιλία Μπαϊρού

Λίγο πριν την ψηφοφορία, ο Γάλλος πρωθυπουργός μίλησε για μια «δοκιμασία αλήθειας» απέναντι στο δημόσιο χρέος που ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ.

«Η χώρα εργάζεται, νομίζει ότι γίνεται πλουσιότερη και κάθε χρόνο γίνεται φτωχότερη. Είναι μια σιωπηλή, υπόγεια, αόρατη και ανυπόφορη αιμορραγία», είπε, ενώ προειδοποίησε:

«Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά όχι τη δύναμη να διαγράψετε την πραγματικότητα».

Ο ίδιος τόνισε ότι οι βουλευτές οφείλουν να ψηφίζουν κατά συνείδηση, επικαλούμενος το Άρθρο 27 του Συντάγματος, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για συνθηματολογία αντί ουσιαστικής πολιτικής.

