ΣΥΡΙΖΑ: Το Σχέδιο για μια Προοδευτική Ελλάδα παρουσιάζει στη ΔΕΘ ο Φάμελλος – Το στοίχημα της συσπείρωσης

«Σχέδιο για μια προοδευτική Ελλάδα», τιτλοφορείται η δέσμη προτάσεων που θα παρουσιάσει ο Σωκράτης Φάμελλος στην Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη στο πλαίσιο της ομιλίας στη ΔΕΘ.

Χθες και σήμερα στο επίκεντρο συσκέψεων του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με το επιτελείο του βρίσκονται οι τελευταίες λεπτομέρειες της ομιλίας του που θα γίνει στο Βελλίδειο το απόγευμα της Τετάρτης (19:00).

Το στοίχημα που θέτουν από την Κουμουνδούρου είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μαζικότητα της εκδήλωσης, με παρουσία κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στελεχών και βουλευτών, προκειμένου να σταλεί το μήνυμα μιας δυναμικής «επανεκκίνησης» και συσπείρωσης – δεδομένων και των εντυπώσεων που προκαλεί η έντονη κινητικότητα Τσίπρα. Την επόμενη μέρα ο Σωκράτης Φάμελλος παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στους δημοσιογράφους στις 12:00.

Οι βασικοί άξονες αφορούν τους μισθούς και τις συντάξεις, τη στέγη, το κοινωνικό κράτος (υγεία και παιδεία), τη φορολογία, τη στήριξη της εργασίας, τη στήριξη των αγροτών.

Προμετωπίδα αποτελούν οι προτάσεις για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, την επαναφορά της 13ης σύνταξης και τη μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει και προτάσεις νόμου.

Η τόνωση του εισοδήματος των νοικοκυριών άλλωστε, αλλά και η αντιμετώπιση της ακρίβειας βρίσκονται στις προγραμματικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, αναμένεται να προτείνει μέτρα όπως οι κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, μέτρα για τη στήριξη των αγροτών, για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και για την πάταξη των καρτέλ στην αγορά ενέργειας και στις τράπεζες.

Σε σχέση με το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη σηκώσει ψηλά το ζήτημα της μη ενσωμάτωσης από την κυβέρνηση των δύο σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών (2020/285 και 2022/542), πολύ περισσότερο μετά την απαξίωση του θέματος από τον Μητσοτάκη στην ΔΕΘ με την απάντηση σε δημοσιογραφική ερώτηση ότι «δεν γνωρίζει το θέμα». Οι δύο οδηγίες επιτρέπουν την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά (τρόφιμα, φάρμακα) και υπηρεσίες, μείωση 30% σε συγκεκριμένα νησιά και απλουστευμένες διαδικασίες ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, αλλά λόγω της μη εμπρόθεσμης ενσωμάτωσης η Κομισιόν να προειδοποιεί για παραπομπή της χώρας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο και την επιβολή κυρώσεων. Τη σχετική απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα συνάντηση με Δούκα για την Παλαιστίνη

Στο μεταξύ, το μεσημέρι (15:00) και μερικές ώρες πριν αναχωρήσει για Θεσσαλονίκη, ο Σωκράτης Φάμελλος θα συναντηθεί στη Βουλή με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον δήμαρχο Βηθλεέμ Maher Canuhati, και με τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα Yussef Dorkhom, με αντικείμενο συζήτησης το παλαιστινιακό.

Σε ό,τι αφορά τον Δήμαρχο Αθηναίων υπενθυμίζεται ότι ο Σωκράτης Φάμελλος είχε ένα σύντομο τετ α τετ μαζί του κατά τη διαδήλωση των συνδικάτων στην ΔΕΘ, το Σάββατο, όπου αντάλλαξαν απόψεις για θέματα αυτοδιοίκησης.

Διαβάστε επίσης:

Νέο κόμμα έκανε ο βάνδαλος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος – «Ελληνικός Παλμός» το όνομά του

Άγρια κόντρα Γεωργιάδη – Νικολαϊδη στη σκιά της «θερμής» υποδοχής στη Δράμα και της ακύρωσης της επίσκεψης του υπουργού

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε χωρίς πυξίδα και σχέδιο για το πώς πρέπει να σταθεί η χώρα στις νέες συνθήκες