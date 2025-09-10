Alpha: Τό’ χουν ρίξει στο διάβασμα σεναρίων οι ηθοποιοί για τα νέα επεισόδια της σειράς «Το σόι σου»

Σε διαδικασία προετοιμασίας και παραγωγής του νέου – πανηγυρικού – κύκλου επεισοδίων της θρυλικής σειράς «Το σόι σου» έχουν ήδη βρεθεί όλοι οι συντελεστές που γνώρισαν και αγάπησαν οι τηλεθεατές στους προηγούμενους πεντε κύκλους (2014-2019) στον Alpha.

Η Βάσω Λασκαράκη, η Λυδία Χαμπέα του «Σογιού», «ξαναχτύπησε» με νέο βίντεο που ανέβασε καταγράφοντας τη συνάντηση με τους συναδέλφους της σε δημιουργική ζύμωση για τα πολυαναμενόμενα, νέα, επεισόδια. Όπως θα δείτε στα… γρήγορα πλάνα από κινητό ήταν όλοι παρόντες.

Διαβάστε επίσης

ΑΝΤ1: Την άλλη Δευτέρα αρχίζει το «Καλημέρα Ελλάδα» – Στον «αέρα» το πλήρες προωθητικό βίντεο

Mega: Επανακάμπτει η Αναστασία Γιάμαλη από το άλλο Σάββατο (20/9) την ίδια ώρα

«Κοινωνία ώρα Mega»: Η «αστοχία» της Ανθής Βούλγαρη «χάλασε» ενδιαφέρον ρεπορτάζ