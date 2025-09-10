search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025
10.09.2025

Alpha: Τό' χουν ρίξει στο διάβασμα σεναρίων οι ηθοποιοί για τα νέα επεισόδια της σειράς «Το σόι σου»

10.09.2025 10:16
alpha-new

Σε διαδικασία προετοιμασίας και παραγωγής του νέου – πανηγυρικού – κύκλου επεισοδίων της θρυλικής σειράς «Το σόι σου» έχουν ήδη βρεθεί όλοι οι συντελεστές που γνώρισαν και αγάπησαν οι τηλεθεατές στους προηγούμενους πεντε κύκλους (2014-2019) στον Alpha.

Η Βάσω Λασκαράκη, η Λυδία Χαμπέα του «Σογιού», «ξαναχτύπησε» με νέο βίντεο που ανέβασε καταγράφοντας τη συνάντηση με τους συναδέλφους της σε δημιουργική ζύμωση για τα πολυαναμενόμενα, νέα, επεισόδια. Όπως θα δείτε στα… γρήγορα πλάνα από κινητό ήταν όλοι παρόντες.

Untitled design (17)
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες «ψηφίζουν» κοντινά νησιά και κλείνουν εισιτήρια την τελευταία στιγμή – Τι δείχνει έρευνα

volivia-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Βολιβία «έκλεψε» την 7η θέση από τη Βενεζουέλα και πάει στα μπαράζ – Ποιες ομάδες έχουν ήδη προκριθεί στα τελικά

theatro-peiraia-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Να φυτεύεις σπόρους, να ανοίγεις δρόμους» – Το ρεπερτόριο 2025-2026 του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic – Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

doha_attack
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ προκάλεσε σοκ και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

