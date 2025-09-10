search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 02:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 01:04

Financial Times: Πρόταση Τραμπ προς ΕΕ – Επιβάλλετε δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, για να πιέσετε τον Πούτιν

10.09.2025 01:04
trump

Την πρόταση στην ΕΕ να επιβάλλει δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου της στην Ουκρανία, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά σε συνομιλίες μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της ΕΕ που συγκεντρώθηκαν στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν τρόπους αύξησης του οικονομικού κόστους του πολέμου για τη Μόσχα.

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, έτοιμοι να ξεκινήσουμε τώρα, αλλά θα το κάνουμε αυτό μόνο εάν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας συμπαραταχθούν μαζί μας», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να «αντιγράψει» τυχόν δασμούς που επιβάλλονται από την ΕΕ στην Κίνα και την Ινδία, οδηγώντας ενδεχομένως σε περαιτέρω αύξηση των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές και από τις δύο χώρες.

Η πρόταση του Τραμπ έρχεται εν μέσω απογοήτευσης εντός του Λευκού Οίκου για τη δυσκολία επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και τις ολοένα και πιο επιθετικές αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η άποψη του προέδρου είναι να επιβάλουμε όλοι δραματικούς δασμούς και να τους διατηρήσουμε μέχρι οι Κινέζοι να συμφωνήσουν να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο.», δήλωσε ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης:

Ιράκ: Απελευθερώθηκε η ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ – Είχε απαχθεί το 2023 – Η ανάρτηση Τραμπ

Γαλλία: Οι πρώτες δηλώσεις Λεκορνί μετά την επιλογή του από τον Μακρόν για την πρωθυπουργία

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Τι σηματοδοτεί η επιλογή Μακρόν για την πρωθυπουργία – Οι προκλήσεις ενόψει και των κινητοποιήσεων των συνδικάτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πρόταση Τραμπ προς ΕΕ – Επιβάλλετε δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, για να πιέσετε τον Πούτιν

irak omiros peleftherosi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Απελευθερώθηκε η ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ – Είχε απαχθεί το 2023 – Η ανάρτηση Τραμπ

ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για τον θρίαμβο της Εθνικής: «Μας έκανε πολύ περήφανους, είμαστε όλοι δίπλα σας»

lekorni gallia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι πρώτες δηλώσεις Λεκορνί μετά την επιλογή του από τον Μακρόν για την πρωθυπουργία

mvp antetokoynbo – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: MVP του Ελλάδα – Λιθουανία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Βίντεο με τον… διαστημικό Greek Freak

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 01:05
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πρόταση Τραμπ προς ΕΕ – Επιβάλλετε δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, για να πιέσετε τον Πούτιν

irak omiros peleftherosi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Απελευθερώθηκε η ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ – Είχε απαχθεί το 2023 – Η ανάρτηση Τραμπ

ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για τον θρίαμβο της Εθνικής: «Μας έκανε πολύ περήφανους, είμαστε όλοι δίπλα σας»

1 / 3