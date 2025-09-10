Financial Times: Πρόταση Τραμπ προς ΕΕ – Επιβάλλετε δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, για να πιέσετε τον Πούτιν

Την πρόταση στην ΕΕ να επιβάλλει δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου της στην Ουκρανία, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά σε συνομιλίες μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της ΕΕ που συγκεντρώθηκαν στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν τρόπους αύξησης του οικονομικού κόστους του πολέμου για τη Μόσχα.

Breaking news: Donald Trump made the extraordinary demand after dialling into a meeting between senior US and EU officials gathered in Washington to discuss ways to heighten the economic cost of the war in Ukraine for Moscow. https://t.co/HG2iL3EYKK pic.twitter.com/L4SgxxfFtl — Financial Times (@FT) September 9, 2025

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, έτοιμοι να ξεκινήσουμε τώρα, αλλά θα το κάνουμε αυτό μόνο εάν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας συμπαραταχθούν μαζί μας», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να «αντιγράψει» τυχόν δασμούς που επιβάλλονται από την ΕΕ στην Κίνα και την Ινδία, οδηγώντας ενδεχομένως σε περαιτέρω αύξηση των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές και από τις δύο χώρες.

Η πρόταση του Τραμπ έρχεται εν μέσω απογοήτευσης εντός του Λευκού Οίκου για τη δυσκολία επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και τις ολοένα και πιο επιθετικές αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η άποψη του προέδρου είναι να επιβάλουμε όλοι δραματικούς δασμούς και να τους διατηρήσουμε μέχρι οι Κινέζοι να συμφωνήσουν να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο.», δήλωσε ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος.

