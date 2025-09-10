Γαλλία: Οι πρώτες δηλώσεις Λεκορνί μετά την επιλογή του από τον Μακρόν για την πρωθυπουργία

Αποφασισμένος να δράσει για την «πολιτική και θεσμική σταθερότητα» της χώρας δήλωσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, στις πρώτες του αναρτήσεις μετά τον διορισμό του από τον Εμανουέλ Μακρόν στην πρωθυπουργία της Γαλλίας.

Ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα την σκληρή δουλειά με «ταπεινότητα» αλλά και την πρόθεση να «μετρήσει» τις προσδοκίες των Γάλλων.



Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ευχαρίστησε τον Εμανουέλ Μακρόν για την επιλογή στο πρόσωπό του και έγραψε στο X ότι σκοπεύει να δράσει για την «πολιτική και θεσμική σταθερότητα» της χώρας.

Le Président de la République m'a confié la tâche de construire un Gouvernement avec une direction claire : la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l'unité du pays.



Je tiens à le… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 9, 2025

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μου ανέθεσε το έργο της οικοδόμησης μιας κυβέρνησης με σαφή κατεύθυνση: υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της εξουσίας μας, υπηρεσία στον γαλλικό λαό και διασφάλιση της πολιτικής και θεσμικής σταθερότητας για την ενότητα της χώρας», σημείωσε ο έως τώρα υπουργός Άμυνας που το μεσημέρι της Τετάρτης θα αναλάβει την πρωθυπουργία από τον Φρανσουά Μπαϊρού.



Στην ανάρτηση αυτή μάλιστα ευχαρίστησε τον προκάτοχό του για «το θάρρος που επέδειξε υπερασπιζόμενος τις πεποιθήσεις του μέχρι τέλους».

Λίγο αργότερα, απαντώντας έμμεσα στην κριτική που δέχεται το στρατόπεδο του Μακρόν σχετικά με την σχεδιαζόμενη οικονομική πολιτική, επανήλθε με νέα ανάρτηση στην οποία τονίζει πως «μετράει» τις προσδοκίες του γαλλικού λαού.

Je veux dire sincèrement à nos compatriotes que je mesure leurs attentes et que je connais les difficultés.



Nous sommes au travail, avec humilité, et nous allons tout faire pour y arriver. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 9, 2025

«Θέλω ειλικρινά να πω στους συμπατριώτες μας ότι κατανοώ τις προσδοκίες τους και ότι γνωρίζω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Εργαζόμαστε ταπεινά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο Λεκορνί αντιμετωπίζει την πρόκληση να αντιμετωπίσει τις δυναμικές κινητοποιήσεις των γαλλικών συνδικάτων, να περάσει τον προϋπολογισμό λιτότητας που απέτυχε να ψηφίσει ο Μπαϊρού, αλλά και να βγάλει τη Γαλλία από την πολιτική κρίση.

