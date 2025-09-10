Γαλλία: Οι πρώτες δηλώσεις Λεκορνί μετά την επιλογή του από τον Μακρόν για την πρωθυπουργία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αποφασισμένος να δράσει για την «πολιτική και θεσμική σταθερότητα» της χώρας δήλωσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, στις πρώτες του αναρτήσεις μετά τον διορισμό του από τον Εμανουέλ Μακρόν στην πρωθυπουργία της Γαλλίας.
Ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα την σκληρή δουλειά με «ταπεινότητα» αλλά και την πρόθεση να «μετρήσει» τις προσδοκίες των Γάλλων.
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ευχαρίστησε τον Εμανουέλ Μακρόν για την επιλογή στο πρόσωπό του και έγραψε στο X ότι σκοπεύει να δράσει για την «πολιτική και θεσμική σταθερότητα» της χώρας.
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μου ανέθεσε το έργο της οικοδόμησης μιας κυβέρνησης με σαφή κατεύθυνση: υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της εξουσίας μας, υπηρεσία στον γαλλικό λαό και διασφάλιση της πολιτικής και θεσμικής σταθερότητας για την ενότητα της χώρας», σημείωσε ο έως τώρα υπουργός Άμυνας που το μεσημέρι της Τετάρτης θα αναλάβει την πρωθυπουργία από τον Φρανσουά Μπαϊρού.
Στην ανάρτηση αυτή μάλιστα ευχαρίστησε τον προκάτοχό του για «το θάρρος που επέδειξε υπερασπιζόμενος τις πεποιθήσεις του μέχρι τέλους».
Λίγο αργότερα, απαντώντας έμμεσα στην κριτική που δέχεται το στρατόπεδο του Μακρόν σχετικά με την σχεδιαζόμενη οικονομική πολιτική, επανήλθε με νέα ανάρτηση στην οποία τονίζει πως «μετράει» τις προσδοκίες του γαλλικού λαού.
«Θέλω ειλικρινά να πω στους συμπατριώτες μας ότι κατανοώ τις προσδοκίες τους και ότι γνωρίζω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Εργαζόμαστε ταπεινά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε».
Υπενθυμίζεται ότι ο Λεκορνί αντιμετωπίζει την πρόκληση να αντιμετωπίσει τις δυναμικές κινητοποιήσεις των γαλλικών συνδικάτων, να περάσει τον προϋπολογισμό λιτότητας που απέτυχε να ψηφίσει ο Μπαϊρού, αλλά και να βγάλει τη Γαλλία από την πολιτική κρίση.
Διαβάστε επίσης:
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Τι σηματοδοτεί η επιλογή Μακρόν για την πρωθυπουργία – Οι προκλήσεις ενόψει και των κινητοποιήσεων των συνδικάτων
Τραμπ για ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα: «Ατυχές περιστατικό» που «θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ευκαιρία για ειρήνη»
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.