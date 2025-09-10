Οι επιπόλαια ενθουσιώδεις Σκέρτσος, Μυλωνάκης, ο προσεκτικός Δένδιας, ο φιλόδοξος Φαραντούρης, ο «σωτήρας» Χριστοδουλίδης και ο κρυμμένος Κυρανάκης   

Καλημέρα σας

Όπως λένε, τα θαύματα του Ιησού κρατάνε τρεις μέρες και της… ΔΕΘ, μία! Προφανώς, δε λέει κανείς ότι δεν είναι αξιοσημείωτα, στοχευμένα και μελετημένα τα μέτρα. Υπάρχουν και μειώσεις φόρων για κατηγορίες εργαζομένων. Δεν τα λες και για πέταμα 1,7δις των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων .

Τώρα, αν αρχίζει μια κουβέντα ότι την Άνοιξη θα χρειαστούν επιπρόσθετα, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημαίνει ότι τα περιθώρια για να βοηθηθεί ουσιαστικά αυτή η κατηγορία, υπάρχουν.

Όσοι βουλευτές της ΝΔ επικοινώνησαν από την Κυριακή με το Μαξίμου, εισέπρατταν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.

Από τη μια ο Σκέρτσος και ο Μυλωνάκης – έδειχναν τον ενθουσιασμό τους, τύπου «έσκισε ο πρόεδρος, τα είπε φοβερά, παίρνουμε τα πάνω μας» και λοιπά. Και καλά ο Σκέρτσος τουλάχιστον το έχει δουλέψει το πράγμα δεκάδες ώρες στα excel του. Αλλά ο δεύτερος; Τι ιδέα έχει; Απλώς, για να είναι αρεστός στον πρόεδρο!

Από την άλλη, οι υπόλοιποι συνεργάτες του πρωθυπουργού πιο συγκρατημένοι, εκτιμούν ότι ήταν σημαντική η παρουσία του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, καθόρισε τους πολιτικούς του στόχους, πετυχημένα τα μέτρα, αλλά θέλει χαμηλά η μπάλα και κυρίως, χαμηλά το… βλέμμα.

Τι είπε ο Μητσοτάκης στα αμιγώς πολιτικά;

Είπε, δεν με αφορούν τα σενάρια «αλλαγής εν πλω», εγώ θα δώσω την μάχη των επόμενων εκλογών, δεν ξέρω ποιο θα είναι το πολιτικό σκηνικό το ‘27 για να σας πω για συνεργασίες (ούτε εμείς ξέρουμε, αλλά προς ΠΑΣΟΚ μεριά φάνηκε να δείχνει).

Τι δεν είπε;

Ότι θα κάνω «μια στάση εδώ» – λέει και ο αξεπέραστος Δημήτρης Μητροπάνος – δηλαδή την Άνοιξη, θα εκτιμήσω δημοσκοπικά ποσοστά, πολιτικό σκηνικό και ή θα δώσω εγώ τη μάχη στις εκλογές αρχές του ‘27, ή χαιρετίσματα στον πλάτανο!

Ότι θα ήθελα ο Σαμαράς να ξαναγυρνούσε με πρωτοβουλία μου (ή δική του, δεν με πειράζει) πίσω στη παράταξη.

Να διατηρήσω μια ισορροπία και ηρεμία στις σχέσεις μου με τον Ραφηνάτο Καραμανλή (μπορεί να τον χρειαστώ αν πάω σε εκλογές και χρειάζονται συνεργασίες).

Τον εκλογικό νόμο δεν τον αλλάζω, γιατί αν το κάνω, εκ των πραγμάτων, θα είμαι υποχρεωμένος να δώσω και τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις μπας και πετύχω κυβερνητική συνεργασία.

Σε ό,τι αφορά στο κόψιμο της επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη ίσως ακολούθησε ένα παλιό ρητό των αριστερών που λέει, «ό,τι δεν οφελεί βλάπτει». Αφού έτσι αποφάσισε, θα εισπράξει τα συν και πλην της απόφασής του.

Μιας και είπαμε για τα σενάρια αλλαγής του Μητσοτάκη «εν κινήσει – αυτό είναι καλύτερο από το, «εν πλω» – να σημειώσω το εξής: Ο Νίκος Δένδιας δεν πρόκειται ποτέ να ανατρέψει τον Μητσοτάκη με δική του πρωτοβουλία, ακόμα κι να του το ζητήσουν 30 βουλευτές της ΝΔ, τρεις εκδότες, δέκα επιχειρηματίες κι η μισή Κέρκυρα. Δεν είναι ο τύπος που θα διχάσει την παράταξη.

Πόθεν έσχες

Θα έχει τρελό ενδιαφέρον, μου λένε σοβαρές πηγές, που τον γουστάρουν όμως τη θεσπέσια πολιτική φασαρία, η δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες. Η Βουλή θα βγάλει στον αέρα τις δηλώσεις τριών ετών (2022, 23, 24) και μάλιστα θα είναι τα πρώτα πόθεν έσχες αυτών που εκλέχτηκαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Πιάστε μολύβι, χαρτί και κομπιούτερ.

Μία βολική εξέλιξη για την Αθήνα με το καλώδιο

Αυτό το απίστευτο μπλέξιμο με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, σαν να έβγαλε την κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση.

Το έργο μοιάζει να βυθίστηκε στο… δικό μας «τρίγωνο των Βερμούδων»: Ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση, την κυπριακή κυβέρνηση και μία έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα σε τι αφορά, καθώς ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης άλλα έλεγε τη μία μέρα και άλλα την άλλη.

Τι βγαίνει απ’ όλο αυτό; Ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να αφήσει το θέμα να διολισθήσει στο χρόνο. Και έτσι να μην χρειαστεί να διακινδυνεύσει μία κρίση με την Τουρκία. Ιδίως όταν επίκειται συνάντησή του με τον Ερντογάν σε δέκα μέρα περίπου στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι φιλοδοξίες του Φαραντούρη

Αυτή η υπερδραστηριότητα του Νικόλα του Φαραντούρη δεν μένει ασχολίαστη. Ο ευρωβουλευτής παρεμβαίνει σε όλα, μιλάει για όλα και κινείται παντού. Ακόμα και στις διεργασίες που συμβαίνουν στην κεντροαριστερά δίνει το παρόν.

Και μιλάω για την παρουσία του στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και άλλες κινήσεις.

Όσοι τον γνωρίζουν καλά – αυτός αποφεύγει να μιλήσει επί του γενικού – λένε ότι δεν έχει εγκαταλείψει τις αρχηγικές φιλοδοξίες. Για όταν προκύψει και ό,τι προκύψει σε αυτό το ρευστό και προβληματικό πεδίο της κεντροαριστεράς.

Κρύφτηκε ο Κυρανάκης

Δεν ξέρω γιατί, αλλά στους ταξιτζήδες που κάνουν απεργία χθες και σήμερα απάντησε μόνο το υπουργείο Τουρισμού!

Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται για μία ΚΥΑ – Κοινή Υπουργική Απόφαση δηλαδή – σχετικά με το πώς θα γίνεται το μεταφορικό έργο.

Την ΚΥΑ υπέγραψαν Κώστας Κυρανάκης και Όλγα Κεφαλογιάννη και είναι στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση στον τομέα αυτό.

Δεν εξετάζουμε τώρα εάν είναι σωστή ή λάθος η ΚΥΑ. Ο καθένας έχει την άποψή του. Και σε κάθε περίπτωση είναι κυβερνητική πολιτική.

Έλα όμως που μόνο το υπουργείο Τουρισμού είχε τα αντανακλαστικά και το σθένος θα έλεγε κάποιος, να εκδώσει μία άτυπη ενημέρωση, ώστε να απαντήσει και να ξεκαθαρίσει τα θέματα που έχουν τεθεί.

Ο Κυρανάκης κάπου κρύφτηκε. Εκτός κι αν διαφωνεί. Ή θέλει να τα πει.

Με πολιτικό ραντάρ οι επόμενες κινήσεις της αγοράς

Στα επιχειρηματικά πηγαδάκια των τελευταίων ημερών, γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η οικονομία δεν κινείται πια με τους δικούς της αυτόνομους κανόνες. Οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς έχουν στραμμένο το βλέμμα όχι μόνο στους δείκτες και στα ταμεία, αλλά –κυρίως– στο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται για την «επόμενη ημέρα».

Όπως παραδέχτηκε με ειλικρίνεια σε στενό κύκλο γνωστός παράγοντας: «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις εξελίξεις. Πρέπει να κινηθούμε με βάση αυτές και να προβλέψουμε την επόμενη ημέρα». Η φράση δεν είναι τυχαία. Αντανακλά τον υπολογισμό και την αναμονή που επικρατεί, με τα επιχειρηματικά σχέδια να μπαίνουν στον πάγο ή να αλλάζουν πορεία, αναλόγως του πώς θα ισορροπήσουν οι πολιτικές δυνάμεις.

Έμπειροι παράγοντες σημειώνουν ότι η πολιτική αβεβαιότητα λειτουργεί πλέον ως παράγοντας ρίσκου για επενδύσεις, αλλά και ως οδηγός στρατηγικών επιλογών. Κι όσο το τοπίο παραμένει θολό, τόσο πιο έντονα οι επιχειρηματίες καλούνται να φορέσουν τα… πολιτικά γυαλιά τους για να προβλέψουν τα επόμενα βήματα.

