ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 11:21
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γιάννης Μακρυγιάννης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

11.09.2025 09:44

Ατόπημα (τι περίεργο!) από τον Τασούλα

11.09.2025 09:44
giannis makrygiannis

Κανείς δεν περιμένει από τον Κώστα Τασούλα να ανταποκριθεί στο βάρος της θεσμικής θέσης που κέρδισε χάρις και μόνο στην κομματική του ιδιότητα και τις κομματικές σκοπιμότητες της γαλάζιας πλειοψηφίας στη Βουλή.

Δεν πρέπει να υπήρξε ποτέ στο παρελθόν τόσο χαμηλή προσδοκία από ένα Πρόεδρο της Δημοκρατίας – ακόμα και σε άλλες δύσκολες εποχές της μεταπολίτευσης.

Έτσι κι αλλιώς η εκλογή του ναρκοθετήθηκε εξ αρχής: Ενώ έγινε ολόκληρη συνταγματική αναθεώρηση για να απεμπλακεί η προεδρική εκλογή από την πρόκληση πρόωρων εκλογών, ώστε να διευκολυνθεί η συναίνεση μεταξύ των κομμάτων σε ένα πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής, η ΝΔ προτίμησε να εκμεταλλευτεί αυτή την αλλαγή για να επιβάλλει μία απολύτως στενή κομματική επιλογή – και μάλιστα με έντονη αμφισβήτηση από την κοινωνία στο πρόσωπό του.

Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, μία μικρή προσδοκία ότι ο άνθρωπος που αναδεικνύεται σε μία υψηλή θέση, θα ξεπεράσει και τον εαυτό του και το κόμμα του και τις συνθήκες, υπάρχει.

Αλλά ο Κώστας Τασούλας αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία ότι οποιαδήποτε ελπίδα είναι φρούδα.

Στην πρόσφατη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών προέδρου και πρωθυπουργού, ο κ. Τασούλας έσπευσε να πολιτικολογήσει για να κομπλιμεντάρει την κυρίαρχη άποψη στην κυβέρνηση περί της ανάγκης αυτοδύναμων κυβερνήσεων.

Προφανώς αυτή είναι η άποψη του Κώστα Τασούλα, στελέχους επί δεκαετιών (από πάντα δηλαδή, όπως έλεγε κι ο άλλος στην ταινία) του κόμματος – της ΝΔ δηλαδή. Αλλά ως πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι στέλεχος του κόμματος. Είναι θεματοφύλακας των θεσμών, πιστός τηρητής των συνταγματικών προβλέψεων. Δεν παίρνει μέρος δηλαδή στις εκλογές, ούτε… «σφυρίζει» υπέρ της ομάδας που αγαπούσε από μικρός, ενώ τον έχουν βάλει διαιτητή.

Δεν κάνει προπαγάνδα υπέρ μίας άποψης, οφείλει να προσέχει τις διατυπώσεις.

Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Τασούλας (όσο κι αν φαίνεται παραδοξότητα και δυστοπία η ύπαρξη αυτών των λέξεων στην ίδια πρόταση), καλείται να υλοποιήσει την εντολή του ελληνικού λαού όπως αυτή εκφράζεται στις εκλογές. Να δώσει εντολές σχηματισμού κυβέρνησης και πάει λέγοντας. Κι αν ο ελληνικός λαός δεν θέλει αυτοδυναμία, θα κληθεί να το διαχειριστεί με τον θεσμικό τρόπο που προβλέπεται.  

Είτε ο λαός θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε κυβέρνηση συνεργασίας ο κ. Τασούλας έχει θεσμική υποχρέωση να κινηθεί ανάλογα. Η προσωπική του άποψη και η διατύπωσή της με τρόπο ανερυθρίαστο είναι και άκομψη ενέργεια, αλλά και δείχνει να λειτουργεί μονομερώς και κομματικά – αν δεν γεννά και φόβους για το πώς θα χειριστεί μία σύνθετη μετεκλογική κατάσταση.

Διότι σε περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδυναμία και επιβεβαιωθούν με κάποιο τρόπο και σε βασικές γραμμές τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, τότε ίσως προκύψει ένα σκηνικό που θα απαιτεί προσεκτικές και απολύτως θεσμικές αποφάσεις.

Και κυρίως ψύχραιμες και δίχως κομματικά (γαλάζια) γυαλιά.

Ξέρω ότι ζητάω πολλά – δεν διαθέτει το ειδικό βάρος για να είμαστε όλοι ήσυχοι, μα και ειλικρινείς, ο κ. Τασούλας.

Αλλά ας προσπαθήσει. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι… Όχι της τοπικής οργάνωσης ΝΔ της Κηφισιάς.

