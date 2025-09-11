search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 08:54
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 06:50

Attica Group: Η γενική συνέλευση ενέκρινε διανομή μερίσματος 17 εκατ. ευρώ από ναυτιλιακά έσοδα καθαρά

11.09.2025 06:50
attica-group-121

Η γενική συνέλευση της Attica Group ενέκρινε στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 17,02 εκατ. ευρώ, ή 0,07 ευρώ ανά μετοχή, από κέρδη χρήσης 2024 και προηγούμενων χρήσεων. Το ποσό προέρχεται από ναυτιλιακά έσοδα και θα αποδοθεί καθαρό στους μετόχους, χωρίς παρακράτηση φόρου.

Η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 και η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 (Record Date). Από την ημερομηνία αποκοπής, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ., όπως πιστωτικά ιδρύματα, θεματοφύλακες και ΕΠΕΥ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις αποφάσεις της ATHEXCSD. Στις περιπτώσεις κληρονόμων θανόντων δικαιούχων, η καταβολή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το δικαίωμα είσπραξης παραγράφεται μετά από πενταετία από τη λήξη του έτους, και τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ν.δ. 1195/1942.

Διαβάστε επίσης:

HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 35 φοιτητές από 5 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια Ελλάδας και εξωτερικού

Στρατηγική εξαγορά στη διοργάνωση εκθέσεων: Η o.mind creatives περνά στην Forum του γερμανικού ομίλου NürnbergMesse

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Guilfoyle_Kirk
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «αντίο» της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Τσάρλι Κερκ: «Θα μου λείψει ο αγαπημένος μου φίλος»

jolie
LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: «Λύγισε» για την απώλεια της μητέρας της – «Δεν ήθελε να την κοιτάζουν σαν ασθενή» (Video)

skia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Σε απόγνωση τα νοικοκυριά – Ενοίκια, διατροφή, υπηρεσίες εξατμίζουν τα εισοδήματα

mexico_ekrixi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση στο Μεξικό: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου – Μετέφερε 50.000 λίτρα αερίου (videos)

rape_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κατήγγειλε για βιασμό τον εν διαστάσει σύζυγό της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

kaliakmanis
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Καλλιακμάνη για τη μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση: «Δε θα δεχθώ φίλια πυρά και κακόβουλα σχόλια»

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 08:52
Guilfoyle_Kirk
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «αντίο» της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Τσάρλι Κερκ: «Θα μου λείψει ο αγαπημένος μου φίλος»

jolie
LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: «Λύγισε» για την απώλεια της μητέρας της – «Δεν ήθελε να την κοιτάζουν σαν ασθενή» (Video)

skia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Σε απόγνωση τα νοικοκυριά – Ενοίκια, διατροφή, υπηρεσίες εξατμίζουν τα εισοδήματα

1 / 3