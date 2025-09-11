Attica Group: Η γενική συνέλευση ενέκρινε διανομή μερίσματος 17 εκατ. ευρώ από ναυτιλιακά έσοδα καθαρά

Η γενική συνέλευση της Attica Group ενέκρινε στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 17,02 εκατ. ευρώ, ή 0,07 ευρώ ανά μετοχή, από κέρδη χρήσης 2024 και προηγούμενων χρήσεων. Το ποσό προέρχεται από ναυτιλιακά έσοδα και θα αποδοθεί καθαρό στους μετόχους, χωρίς παρακράτηση φόρου.

Η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 και η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 (Record Date). Από την ημερομηνία αποκοπής, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ., όπως πιστωτικά ιδρύματα, θεματοφύλακες και ΕΠΕΥ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις αποφάσεις της ATHEXCSD. Στις περιπτώσεις κληρονόμων θανόντων δικαιούχων, η καταβολή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το δικαίωμα είσπραξης παραγράφεται μετά από πενταετία από τη λήξη του έτους, και τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ν.δ. 1195/1942.

