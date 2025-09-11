Κατώτατος μισθός: Προβλέπεται η αύξησή του το 2026 από 35 έως 50 ευρώ το μήνα

Πολύ λόγος γίνεται για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ήδη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δείχνει να εξετάζει όλα τα σενάρια όμως, εκείνο που προς ώρας δείχνει να προκρίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου είναι η αύξηση κατά 35 ευρώ το 2026, που σημαίνει ότι θα φτάσει τα 915 ευρώ τον μήνα και άλλα 35 ευρώ το 2027 που σημαίνει ότι θα φτάσει στα 950 ευρώ τον μήνα.

Ωστόσο, υπάρχουν και εισηγήσεις που θέλουν να φτάσει τα 50 ευρώ τόσο το 2026 όσο και το 2027. Δηλαδή να διαμορφωθεί στα 930 ευρώ τον μήνα για το 2026 και στα 980 ευρώ τον μήνα το 2027.

Για τους νέους έως 25 ετών μάλιστα, η νέα αύξηση θα αφήνει περισσότερα «καθαρά» στην τσέπη, καθώς από την 1/1/2026 θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για ετήσιο εισόδημα ως 20.000 ευρώ ενώ από 26 ως 30 ετών θα φορολογούνται με συντελεστή 9% αντί 22%.

Αυτή η κατηγορία εργαζομένων (νέοι ως 25 αλλά και ως 30 ετών) σε μεγάλο ποσοστό αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και η νέα αύξηση για το 2026, θα είναι αφορολόγητη ή με πολύ χαμηλό συντελεστή.

