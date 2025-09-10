Έχασε την πρωτοκαθεδρία ο Έλον Μασκ: Ο Λάρι Έλισον είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι πλέον ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Λάρι Έλισον, που εκτόπισε από την κορυφή τον Έλον Μασκ, μετά την εκτίναξη των μετοχών της Oracle.

Η περιουσία του Έλισον αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την ανακοίνωση των καλύτερων από τα αναμενόμενα οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, στην οποία κατέχει μερίδιο 41%.

Larry Ellison dethrones Elon Musk as world's richest. I didn’t even realize this was possible at this point. https://t.co/gn2q9OcFkM — Steven Mackey (@stevenmackeyman) September 10, 2025

Οι μετοχές της Oracle αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 40% στις πρώτες συναλλαγές, φτάνοντας τα 340 δολάρια ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία λογισμικού για επιχειρήσεις στα 958 δισεκατομμύρια δολάρια και το μερίδιο του Έλισον στα 393 δισεκατομμύρια δολάρια, ακριβώς μπροστά από την περιουσία του Μασκ που ανέρχεται στα 384 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Great news for @UMichFootball 🔵🟡



Larry Ellison is $110 billion richer after blowout Oracle earnings report https://t.co/ojcFPTLFjf — Fund.Mortgages.AI.MoneyPrinterGoesBrrr.FedCronies (@fundmyfund) September 10, 2025

Η άνοδος των μετοχών είναι η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που έχει σημειώσει ποτέ η εταιρεία και η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση πλούτου στον δείκτη Bloomberg.

Οι δύο άνδρες βρίσκονται άνετα μπροστά από τον ιδρυτή του Facebook, Mark Zuckerberg, και τον Jeff Bezos της Amazon.

Ποιος είναι ο Λάρι Έλισον

Ο Έλισον έχει και άλλες πηγές πλούτου, όπως μετοχές στην εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, της οποίας διευθύνων σύμβουλος είναι ο Μασκ, μια ομάδα ιστιοπλοΐας, το τουρνουά τένις Indian Wells Open και ένα νησί στη Χαβάη, σύμφωνα με το Bloomberg.

81 year old Larry Ellison also has a stake in Tesla, where Elon Musk is CEO. pic.twitter.com/KuWWglT3YX September 10, 2025

Ο Μασκ, αντίπαλος διαφόρων προσωπικοτήτων του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου, έχει στενή σχέση με τον Έλισον, ο οποίος συχνά περιγράφεται ως μέντορας του επιχειρηματία τεχνολογίας.

Ο Έλισον ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla μεταξύ 2018 και 2022 και επένδυσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην αγορά του Twitter από τον Μασκ, το οποίο μετονομάστηκε σε X.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Μασκ από τον Γουόλτερ Άιζακσον, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla ζήτησε από τον Έλισον να επενδύσει στο Twitter, ο Έλισον είπε ότι θα επένδυε 1 δισεκατομμύριο δολάρια ή «ό,τι προτείνεις».

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Μασκ επισκέπτεται συχνά το νησί Lanai της Χαβάης, ιδιοκτησία του Έλισον.

Ο Έλισον είναι επίσης υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και εμφανίζεται τακτικά μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο Λευκό Οίκο, μεταξύ άλλων και στην έναρξη του προγράμματος Stargate για την επένδυση 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ.

Η Oracle αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Έλισον και η αξία της έχει αυξηθεί λόγω της ζήτησης από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για τις υπηρεσίες cloud που παρέχει, οι οποίες προσφέρουν υπολογιστική ισχύ σε εταιρείες όπως η OpenAI, προγραμματιστής του ChatGPT, που χρειάζονται τεράστια κέντρα δεδομένων για να τροφοδοτήσουν την τεχνολογία τους.

Silicon Valley's samurai strikes again 💰



Larry Ellison just dethroned Elon Musk as the world's richest person in a historic wealth surge.



Ellison's net worth now soars at $393B, edging out Musk's $385B.



Who's next in the billionaire race ? May be @nikitabier next 😉 pic.twitter.com/O0i6MTve8u — Nayak Satya (@NayakSatya_SG) September 10, 2025

Ο Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης της εταιρείας πυραύλων SpaceX και της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων X, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για πρώτη φορά το 2021, σύμφωνα με το Bloomberg, πριν παραχωρήσει τον τίτλο στον Τζεφ Μπέζος και στον Γάλλο μεγιστάνα των πολυτελών αγαθών Μπερνάρ Αρνό.

Τον κέρδισε ξανά πέρυσι, αλλά, λίγο περισσότερο από 300 ημέρες αργότερα, τον παραχώρησε ξανά στον 81χρονο Έλισον.

