Κράτος – μπαταχτσής: Ληξιπρόθεσμα χρέη 3,54 δισ. ευρώ στραγγαλίζουν αγορά, συνταξιούχους και φορολογούμενους

Παρά τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές δεσμεύσεις για «εκκαθάριση οφειλών» και «στήριξη της πραγματικής οικονομίας», τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Ιούλιο φανερώνουν μια σκληρή πραγματικότητα: το Δημόσιο εξακολουθεί να χρωστάει 3,54 δισ. ευρώ σε πολίτες, συνταξιούχους και επιχειρήσεις. Και αν κάτι αποτυπώνεται ξεκάθαρα, είναι ότι η κρατική μηχανή μπορεί να είναι αμείλικτη στις εισπράξεις, αλλά όταν πρόκειται για πληρωμές προς τους πολίτες, βρίσκει πάντα λόγους για να καθυστερεί.

Νοσοκομεία: χρέη στην πλάτη ασθενών και προμηθευτών

Η μεγαλύτερη πληγή εντοπίζεται στον χώρο της υγείας. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,498 δισ. ευρώ σε προμηθευτές. Το ποσό μπορεί να είναι μειωμένο κατά 101 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά αυξημένο κατά 334 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους. Με άλλα λόγια, οι εκκρεμότητες όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά επανέρχονται με διαφορετική μορφή. Παρά την ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, που υποτίθεται ότι θα έβαζε τέλος στις καθυστερήσεις, οι προμηθευτές εξακολουθούν να λειτουργούν στα όρια, προμηθεύοντας υλικά και φάρμακα χωρίς να γνωρίζουν πότε –και αν– θα πληρωθούν.

Η χώρα έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ζήτημα αυτό, αλλά φαίνεται πως ούτε οι ευρωπαϊκές αποφάσεις ούτε οι «νουθεσίες» αρκούν για να μπει τάξη σε ένα σύστημα που προτιμά να κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί.

Ασφαλιστικά ταμεία: συντάξεις στον πάγο

Στα ασφαλιστικά ταμεία οι οφειλές ανέρχονται σε 623 εκατ. ευρώ. Οι καθυστερήσεις αφορούν κυρίως την απονομή κύριων και επικουρικών συντάξεων, με χιλιάδες συνταξιούχους να περιμένουν για μήνες, ακόμη και χρόνια, τα χρήματα που έχουν δουλέψει μια ζωή. Το 2017 οι εκκρεμότητες είχαν φτάσει τα 1,531 δισ. ευρώ· σήμερα είναι σαφώς χαμηλότερες, αλλά η τάση αύξησης μέσα στο 2025 δείχνει ότι το πρόβλημα κάθε άλλο παρά έχει λυθεί.

Δήμοι, ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα: μικρότεροι παίκτες, ίδια νοοτροπία

Οι δήμοι και οι περιφέρειες καταγράφουν χρέη 247 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε σχέση με προηγούμενους μήνες, αλλά και πάλι σημαντικά. Τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου κρατούν σταθερές τις οφειλές τους στα 222 εκατ. ευρώ. Η εικόνα είναι κοινή: είτε πρόκειται για κεντρική διοίκηση είτε για τοπικούς φορείς, η καθυστέρηση πληρωμών μοιάζει να έχει γίνει «κανονικότητα».

Επιστροφές φόρων: λεφτά στους πολίτες που μένουν στα συρτάρια

Ιδιαίτερα προκλητική είναι η εικόνα στις επιστροφές φόρων. Τον Ιούλιο οι εκκρεμότητες ανήλθαν στα 732 εκατ. ευρώ. Από αυτά:

329 εκατ. ευρώ καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες,

403 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε αναμονή μικρότερου διαστήματος,

218 εκατ. ευρώ λιμνάζουν επειδή –όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ– «δεν έχουν βρεθεί οι δικαιούχοι» ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το αποτέλεσμα είναι οι επιχειρήσεις να στερούνται πολύτιμης ρευστότητας, ενώ οι πολίτες που περιμένουν την επιστροφή χρημάτων που έχουν πληρώσει παραπάνω βλέπουν το κράτος να τους γυρίζει την πλάτη. Πρόκειται για μια ιδιότυπη «φορολογική ομηρία» που υπονομεύει την οικονομική δραστηριότητα και πλήττει την αξιοπιστία της διοίκησης.

Η μεγάλη εικόνα

Η διατήρηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αυτά τα επίπεδα δεν είναι μόνο ζήτημα αριθμών. Είναι αντανάκλαση μιας βαθιάς παθογένειας: ενός κράτους που λειτουργεί ως «κακός πελάτης», που πληρώνει όποτε θέλει και όποτε μπορεί, ενώ απαιτεί από τους πολίτες του να είναι πάντα συνεπείς. Το μήνυμα που στέλνεται είναι σαφές: η κρατική ασυνέπεια θεωρείται «φυσιολογική», ενώ η ασυνέπεια των πολιτών οδηγεί σε κατασχέσεις, προσαυξήσεις και απειλές.

Και όσο αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται, οι συνέπειες είναι ορατές παντού: στην αγορά που στενάζει από έλλειψη ρευστότητας, στις επιχειρήσεις που παλεύουν με χρέη και τράπεζες, στους συνταξιούχους που περιμένουν το αυτονόητο, στους πολίτες που φορολογούνται βαριά αλλά δεν βλέπουν ποτέ το αντίκρισμα.

Η κυβέρνηση μπορεί να μιλά για «μεταρρυθμίσεις» και «ψηφιακό κράτος», όμως τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύνεται, αλλά τείνει να παγιωθεί. Και όσο η χώρα συνεχίζει να πορεύεται με αυτόν τον παραλογισμό, η «κανονικότητα» θα παραμένει για τους λίγους, ενώ η αδικία θα βαραίνει τους πολλούς.

Διαβάστε επίσης:

Πώς η προσφορά Chevron-Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης «μπλοκάρει» το τουρκολυβικό μνημόνιο

Μητσοτάκης για προσφορά Chevron και Helleniq Energy: Αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας, μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη

Προσφορά από Chevron – Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου