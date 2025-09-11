search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 11:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 11:00

Νέα Υόρκη: Επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου εν μέσω σκληρής προεκλογικής μάχης

11.09.2025 11:00
WTC_smoking_on_9-11

Η πόλη της Νέας Υόρκης τιμά σήμερα την επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, βαριά κι ασήκωτη, πάντως συνήθως σε ατμόσφαιρα συναινετική, που όμως φέτος σημαδεύεται από αδελφοκτόνο σύγκρουση μεταξύ δημοκρατικών για το αξίωμα του δημάρχου.

Στο Ground Zero («σημείο μηδέν»), εκεί όπου υψώνονταν μέχρι εκείνη την ημέρα οι δίδυμοι πύργοι του World Trade Center, συγγενείς των περίπου 3.000 θυμάτων της τραγωδίας θα συμμετάσχουν στη μακρά τελετή της ανάγνωσης των ονομάτων των νεκρών, προσκλητηρίου που γίνεται πλέον σε κάθε επέτειο.

Το σούρουπο, δυο δυνατοί προβολείς θα φωτίσουν τον ουρανό, συμβολίζοντας τους δίδυμους πύργους, και θα παραμείνουν αναμμένοι ως το ξημέρωμα. Θα γίνουν δωρεάν συναυλίες σε διάφορους δημόσιους χώρους της μεγαλούπολης και τελετές σε εγκαταστάσεις του πυροσβεστικού σώματος — 39 μέλη του χάνουν έκτοτε κι ως ακόμη και σήμερα τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας παθήσεων που απέκτησαν εξαιτίας της τραγωδίας.

via Wikipedia

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στις επίσημες τελετές, θα είναι πάντως παρών το βράδυ στη Νέα Υόρκη, σε αγώνα μπέιζμπολ στο γήπεδο των Γιάνκις. Στο Ground Zero θα πάει ο αντιπρόεδρός του, ο Τζέι Ντι Βανς.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι διάφοροι υποψήφιοι για το αξίωμα του δημάρχου θα διασταυρωθούν στις τελετές μνήμης και αν θα υπάρξει ανακωχή στην ολοένα πιο αδυσώπητη εκστρατεία που διεξάγουν.

Πιο πρόσφατο χτύπημα κάτω από τη ζώνη: κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργανώθηκε κοντά στον τόπο των επιθέσεων, ο δημοκρατικός πρώην κυβερνήτης της ομώνυμης πολιτείας, Άντριου Κουόμο, που πλέον διεκδικεί τον θώκο ως ανεξάρτητος, συνέδεσε τον βασικό του αντίπαλο Ζοχράν Μαμντάνι, που έχει εξασφαλίσει το χρίσμα της παράταξης, με διάσημο streamer της ριζοσπαστικής αριστεράς, τον Χασάν Πικέρ, που είχε εκστομίσει το 2019 τη φράση «οι ΗΠΑ άξιζαν την 11η Σεπτεμβρίου».

Ο Άντριου Κουόμο

Ο Μαμντάνι, μεγάλο φαβορί των δημοσκοπήσεων, πρόσφατα εκλεγμένος στο δημοτικό συμβούλιο της Νέας Υόρκης, μουσουλμάνος, συγκριτικά νέος – 33 ετών –, γόνος ινδικής-αμερικανικής οικογένειας, περήφανος «σοσιαλιστής», πέρασε τρεις ώρες τον Απρίλιο συζητώντας απευθείας με τον ίνφλουενσερ αυτόν που έχει 3 εκατ. ακολούθους στο Twitch, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις.

Ουδεμία σημασία είχε ότι ο Χασάν Πικέρ ανασκεύασε τις δηλώσεις που έκανε το 2019 και εξέφρασε τη λύπη του γι’ αυτές: για την ομάδα του κ. Κουόμο, η εγγύτητα αυτή αποτελεί «όνειδος», απόδειξη πως ο κ. Μαμντάνι «δεν αξίζει να γίνει δήμαρχος», όπως το έθεσε υποστηρίκτρια του πρώην κυβερνήτη 67 ετών παρούσα στο πλευρό του σε εκδήλωση.

«Ο Άντριου Κουόμο ξέρει ακριβώς τι κάνει (…) Υπονοεί ότι ο Ζοχράν Μαμντάνι – που οδεύει να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης – με τον έναν ή τον άλλο τρόπο υποστήριξε την 11η Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι αισχρό, είναι επικίνδυνο και είναι εσκεμμένο», ήταν η αντίδραση της εκστρατείας του συγκριτικά νεαρού υποψηφίου.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι

Μέχρι σήμερα, οι επιθέσεις εναντίον του Ζοχράν Μαμντάνι δεν φθείρουν το προβάδισμά του, τουλάχιστον αν πιστέψει κανείς τις δημοσκοπήσεις: προσελκύει το 46% των προθέσεων ψήφου, έναντι 24% του Άντριου Κουόμο και 15% του Κέρτις Σίλουα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του πανεπιστημίου Siena που διενεργήθηκε για λογαριασμό της New York Times.

Ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας εκλεγμένος με τους δημοκρατικούς, μοιάζει να βρίσκεται πλέον στα σχοινιά, πιστώνεται λιγότερο από το 10% των προθέσεων ψήφου. Διάφορα ΜΜΕ έχουν κάνει λόγο για παζάρια ανάμεσα σε αυτόν και την κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που αφορούν την ανάθεση κάποιας θέσης με αντάλλαγμα την απόσυρσή του από την κούρσα. Οι ενδιαφερόμενοι το διαψεύδουν ως τώρα, όμως κάτι τέτοιο θα ξαναμοίραζε την τράπουλα.

Διαβάστε επίσης

Τουρκία: Ένταλμα σύλληψης για 10 στελέχη εταιρείας και κατάσχεση σε τρεις τηλεοπτικούς σταθμούς για απάτη

Αυστραλία: Εργαζόμενος σε παιδικούς σταθμούς κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Κόλαση στο Μεξικό: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 90 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου – Μετέφερε 50.000 λίτρα αερίου (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
russian_drone_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Τι έδειξε η επίθεση με τα ρωσικά drones – Το ΝΑΤΟ ισχυρίζεται ότι είχε στοχοποιηθεί βάση του

kifisis new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό χάος και Κηφισό, Πειραιά και λεωφόρο Κηφισίας -Έπεσαν υλικά από φορτηγό σε δρόμο

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ψυχικό με ανθρώπινο κρανίο και οστά

WTC_smoking_on_9-11
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου εν μέσω σκληρής προεκλογικής μάχης

festival-drama-new
ΣΙΝΕΜΑ

Δράμα: Η κοινωνία της πόλης «αγκαλιάζει» το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 11:18
russian_drone_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Τι έδειξε η επίθεση με τα ρωσικά drones – Το ΝΑΤΟ ισχυρίζεται ότι είχε στοχοποιηθεί βάση του

kifisis new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό χάος και Κηφισό, Πειραιά και λεωφόρο Κηφισίας -Έπεσαν υλικά από φορτηγό σε δρόμο

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ψυχικό με ανθρώπινο κρανίο και οστά

1 / 3