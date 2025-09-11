Σίσσυ Παπαθανασίου: Η ψυχή του Διεθνούς Φεστιβάλ Αναλόγιο

Γράφαμε πριν από λίγες μέρες για τα είκοσι χρόνια του Διεθνούς Φεστιβάλ Αναλόγιο, που ξεκινάει σε λίγες μέρες με συζητήσεις, παρουσιάσεις, τιμητικές εκδηλώσεις και παραστάσεις 25 (!) έργων νεοελλήνων θεατρικών συγγραφέων, στο Μουσείο Μπενάκη, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τον Παρνασσό, το Ωδείο Αθηνών και το θέατρο Nous.

Ξένοι προσκεκλημένοι από πολλές χώρες έρχονται να παρακολουθήσουν από κοντά την εξέλιξη της δραματουργίας μας, να δουν παραστάσεις, να συνομιλήσουν με συγγραφείς και να ανοίξουν δρόμους για τα ταξίδια των έργων Ελλήνων συγγραφέων.

Ποιος άνθρωπος όμως πήρε το βάρος και την ευθύνη όλα αυτά τα χρόνια για να καθιερωθεί αυτός ο θεσμός;

Η Σίσσυ Παπαθανασίου, ιστορικός, συγγραφέας, δραματουργός, μεταφράστρια, σκηνοθέτης. Σπούδασε νομικά, θέατρο και κινηματογράφο στην Ελλάδα. Συνέχισε τις σπουδές της στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, την Ιστορία Πολιτισμών και το Θέατρο στο Παρίσι στην École des Hautes Études en Sciences Sociales και τη Σορβόννη.

Τα ερευνητικά και καλλιτεχνικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από την ιστορία, την αρχαία ελληνική γραμματεία, τις μεταγραφές και την πρόσληψη τραγωδίας/κωμωδίας, και τον διάλογο ανάμεσα στην ελληνική λογοτεχνική, δραματική και σκηνική γραφή και στη διεθνή σκηνή. Το 2004 ίδρυσε το Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο, έναν διεθνή οργανισμό για τη γραφή, τα γράμματα και τις τέχνες, του οποίου έκτοτε είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια.

Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο, έχει επιμεληθεί πλήθος βιβλίων και εκθέσεων, δίνει διαλέξεις σε πανεπιστημιακά και πολιτιστικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταφράζει και σκηνοθετεί. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, υπεύθυνη του Τμήματος Αναγνώσεις του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας, μέλος Δ.Σ. του International Theatre Institute/Unesco και επιμελήτρια εθνικών συμμετοχών της χώρας σε διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις.

Είναι εισηγήτρια στην επιτροπή απονομής κρατικών λογοτεχνικών βραβείων της Ελλάδας, μέλος της επιτροπής του δικτύου των Φεστιβάλ Θεάτρου των Αραβικών χωρών, της Ινδίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας, του προγράμματος greeklit για την επιδότηση μεταφράσεων ελληνικών βιβλίων σε άλλες γλώσσες, του ευρωπαϊκού δικτύου μετάφρασης enlit, η Ελληνίδα εκπρόσωπος στο PEN Balkan Circle και Διευθύντρια Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Photo By: Σίσσυ Μόρφη

Διαβάστε επίσης:

«Να φυτεύεις σπόρους, να ανοίγεις δρόμους» – Το ρεπερτόριο 2025-2026 του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

«Ο Πουπουλένιος» για 2η χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο με τον Δημήτρη Πιατά να συμπληρώνει τον δυναμικό θίασο των Ν. Πουρσανίδη, Α. Αγγέλου, Γ. Σκαφίδα

Cycladic Kids Festival: Διήμερο φεστιβάλ για τα παιδιά με ελεύθερη είσοδο (Photos)