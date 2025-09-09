search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 19:39
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 18:09

«Ο Πουπουλένιος» για 2η χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο με τον Δημήτρη Πιατά να συμπληρώνει τον δυναμικό θίασο των Ν. Πουρσανίδη, Α. Αγγέλου, Γ. Σκαφίδα

09.09.2025 18:09
4499©Patroklos_Skafidas

Η μεγάλη επιτυχία της περσινής σεζόν «Ο Πουπουλένιος» του Μάρτιν ΜακΝτόνα σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, επαναλαμβάνεται για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο, από τις 3 Οκτωβρίου, με μια σημαντική ανανέωση στο θίασο: Την δυναμική τετράδα των ηθοποιών Νίκου Πουρσανίδη, Αργύρη Αγγέλου και Γεράσιμου Σκαφίδα συμπληρώνει ο Δημήτρης Πιατάς.

Η προπώληση ξεκίνησε με προσφορά early bird 16 € μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου
https://www.ticketservices.gr/event/o-poupoulenios-2025/?lang=el

Ο ΜακΝτόνα, συγγραφέας ιδιαίτερα αγαπητός στην Ελλάδα, στον «Πουπουλένιο» συνδυάζει στοιχεία αστυνομικού θρίλερ και μαύρης κωμωδίας, δημιουργώντας ένα έργο με αμείωτη ένταση που κρατάει το ενδιαφέρον του θεατή ως το τέλος.  Ένας συγγραφέας που ζει σε ένα κράτος με αυταρχικό καθεστώς, ανακρίνεται για το φρικιαστικό περιεχόμενο των διηγημάτων του και τις ομοιότητές τους με μια σειρά από ανεξιχνίαστες παιδοκτονίες που συμβαίνουν στην πόλη. Ο κόσμος της φαντασίας μπλέκεται με τον πραγματικό κόσμο, δημιουργώντας ένα σύμπαν όπου όλα είναι πιθανά και απίθανα.

Το έργο έλαβε το βραβείο Olivier 2004 για το καλύτερο νέο έργο, το 2004-2005 το βραβείο New York Drama Critics’ Circle Award για το καλύτερο νέο ξένο έργο και δύο βραβεία Tony για την παραγωγή. Προτάθηκε, επίσης, για το Βραβείο Evening Standard 2004 για το καλύτερο νέο έργο.

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 16 ετών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Μουσική: Γιάννης Μαθές

Κίνηση: Φαίδρα Νταϊόγλου

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

ΠΑΙΖΟΥΝ:
Δημήτρης Πιατάς, Νίκος Πουρσανίδης, Αργύρης Αγγέλου, Γεράσιμος Σκαφίδας

TRAILER

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, τηλέφωνο: 210 3464380
[email protected]www.sychronotheatro.gr

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Πρεμιέρα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου
Τετάρτη, 18:15
Παρασκευή, 21:15
Σάββατο: 21:15
Κυριακή, 21:00

Διαβάστε επίσης:

Cycladic Kids Festival: Διήμερο φεστιβάλ για τα παιδιά με ελεύθερη είσοδο (Photos)

Η Ντενεκεδούπολη ξανά… 50 Χρόνια Μετά!

«Το τραγούδι του νεκρού αδελφού» στο Θέατρο Βράχων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kastanidis 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Εκφωνεί κοινοτοπίες του ασήμαντου» – Το νέο καρφί Καστανίδη για Ανδρουλάκη

european-commission_2904_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: «Πράσινο φως» για το SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ – Πάνω από 700 εκατ. εξασφάλισε η Ελλάδα

Khalil Al-Hayya
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Χαλίλ αλ-Χάγια που έγινε στόχος των ισραηλινών επιδρομών στο Κατάρ – Τι είχε πει για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

tsaknis kori maxairitsa – new
LIFESTYLE

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύεται η κόρη του, 6 χρόνια μετά τον θάνατό του – Θα τη συνοδεύσουν Τσακνής και Ζουγανέλης

w09-184624alperen
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Στην τετράδα μετά από 24 χρόνια η Τουρκία, περιμένει Ελλάδα ή Λιθουανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 19:36
kastanidis 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Εκφωνεί κοινοτοπίες του ασήμαντου» – Το νέο καρφί Καστανίδη για Ανδρουλάκη

european-commission_2904_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: «Πράσινο φως» για το SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ – Πάνω από 700 εκατ. εξασφάλισε η Ελλάδα

Khalil Al-Hayya
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Χαλίλ αλ-Χάγια που έγινε στόχος των ισραηλινών επιδρομών στο Κατάρ – Τι είχε πει για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

1 / 3