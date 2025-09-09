«Ο Πουπουλένιος» για 2η χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο με τον Δημήτρη Πιατά να συμπληρώνει τον δυναμικό θίασο των Ν. Πουρσανίδη, Α. Αγγέλου, Γ. Σκαφίδα

Η μεγάλη επιτυχία της περσινής σεζόν «Ο Πουπουλένιος» του Μάρτιν ΜακΝτόνα σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, επαναλαμβάνεται για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο, από τις 3 Οκτωβρίου, με μια σημαντική ανανέωση στο θίασο: Την δυναμική τετράδα των ηθοποιών Νίκου Πουρσανίδη, Αργύρη Αγγέλου και Γεράσιμου Σκαφίδα συμπληρώνει ο Δημήτρης Πιατάς.

Η προπώληση ξεκίνησε με προσφορά early bird 16 € μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου

https://www.ticketservices.gr/event/o-poupoulenios-2025/?lang=el

Ο ΜακΝτόνα, συγγραφέας ιδιαίτερα αγαπητός στην Ελλάδα, στον «Πουπουλένιο» συνδυάζει στοιχεία αστυνομικού θρίλερ και μαύρης κωμωδίας, δημιουργώντας ένα έργο με αμείωτη ένταση που κρατάει το ενδιαφέρον του θεατή ως το τέλος. Ένας συγγραφέας που ζει σε ένα κράτος με αυταρχικό καθεστώς, ανακρίνεται για το φρικιαστικό περιεχόμενο των διηγημάτων του και τις ομοιότητές τους με μια σειρά από ανεξιχνίαστες παιδοκτονίες που συμβαίνουν στην πόλη. Ο κόσμος της φαντασίας μπλέκεται με τον πραγματικό κόσμο, δημιουργώντας ένα σύμπαν όπου όλα είναι πιθανά και απίθανα.

Το έργο έλαβε το βραβείο Olivier 2004 για το καλύτερο νέο έργο, το 2004-2005 το βραβείο New York Drama Critics’ Circle Award για το καλύτερο νέο ξένο έργο και δύο βραβεία Tony για την παραγωγή. Προτάθηκε, επίσης, για το Βραβείο Evening Standard 2004 για το καλύτερο νέο έργο.

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 16 ετών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Μουσική: Γιάννης Μαθές

Κίνηση: Φαίδρα Νταϊόγλου

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

ΠΑΙΖΟΥΝ:

Δημήτρης Πιατάς, Νίκος Πουρσανίδης, Αργύρης Αγγέλου, Γεράσιμος Σκαφίδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, τηλέφωνο: 210 3464380

[email protected], www.sychronotheatro.gr

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Πρεμιέρα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Τετάρτη, 18:15

Παρασκευή, 21:15

Σάββατο: 21:15

Κυριακή, 21:00

