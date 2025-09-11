search
11.09.2025 20:51

Τροχαίο στην Αχαΐα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από σφοδρή σύγκρουση – Απανθρακώθηκε ο οδηγός, δύο τραυματίες (Video)

11.09.2025 20:51
troxaio fotia patra

Φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο, στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, δύο αυτοκίνητα, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να τυλιχθεί στις φλόγες. Ο οδηγός δεν κατάφερε να βγει από φλεγόμενο όχημα και απανθρακώθηκε.

Δύο ακόμη άτομα από το δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

