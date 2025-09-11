Προφυλακίστηκε ο 20χρονος που ενεπλάκη σε καταδίωξη και εμβόλισε αστυνομικό στο Περιστέρι – Τι είπε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 20χρονος, γιος επιφανούς επιχειρηματία, που ενεπλάκη σε καταδίωξη από αστυνομικούς στο Περιστέρι όταν δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, μετά την απολογία του για βαρύτατες κατηγορίες.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με αδικήματα που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Ο 20χρονος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι δεν αντιλήφθηκε πως ήταν αστυνομικοί εκείνοι που του ζήτησαν να σταματήσει το αυτοκίνητο του, καθώς επέβαιναν σε συμβατικό αυτοκίνητο. Έτσι, όπως φαίνεται να ισχυρίζεται, τρομοκρατήθηκε όταν τους είδε να έχουν όπλα.

Στην ανακρίτρια απολογήθηκε και ο δεύτερος οδηγός που ενεπλάκη στην υπόθεση, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Ο κατηγορούμενος, που αφέθηκε ελεύθερος, φέρεται να υποστήριξε πως σταμάτησε το αυτοκίνητο του, μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.

