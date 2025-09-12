search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 12:14
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

12.09.2025 11:49

Αργεντινή: Πυροβολισμοί σε σχολείο από μαθήτρια – Eίχε πέσει θύμα εκφοβισμού

12.09.2025 11:49
Untitled design (33)

Τα αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που αφορούσε μαθήτρια σε σχολείο στην επαρχία Μεντόζα.

Μάλιστα αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί ήρθαν ως απάντηση σε εκφοβισμό της από άλλους μαθητές. Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί η σχολική κοινότητα έζησε στιγμές σοκ.

Σύμφωνα με αναφορές, η μαθήτρια είναι κόρη ενός αστυνομικού, από τον οποίο έκλεψε και το όπλο.

Η 14χρονη μαθήτρια οχυρώθηκε στην αυλή του σχολείου της και άνοιξε πυρ μέσα σε μια τάξη χωρίς ωστόσο να στοχεύσει κάποιον συμμαθητή της αλλά πυροβόλησε στον αέρα

Διαπραγματευτές κρίσεων της αστυνομίας έφτασαν έγκαιρα στο σημείο και η μαθήτρια ανταποκρίθηκε στην κλήση ενός αξιωματικού να ρίξει το όπλο της και να παραδοθεί.

Μετά την παράδοση του όπλου, η έφηβη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ομάδα υποστήριξης ψυχικής υγείας και φέρεται να είναι σε καλή κατάσταση.

Όλη η περιοχή του σχολείου αποκλείστηκε από τις αρχές για «την εγγύηση της ασφάλειας της επιχείρησης»

Σύμφωνα με μαρτυρίες και αναφορές γραμματέα του σχολείου σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έφηβη πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές.

Άλλοι μαθητές μέτρησαν έως και τρεις εκπυρσοκροτήσεις. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν εκτεταμένο πανικό, ακούγεται ακόμη και σε βίντεο που κατέγραψαν οι ίδιοι οι μαθητές μέσα από το σχολείο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εκκένωσαν τους μαθητές από το σχολείο και κάποιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω νευρικών κρίσεων που προκλήθηκαν από πανικό.

