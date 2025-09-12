search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

12.09.2025

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους είναι χρήστης του TikTok

12.09.2025 09:33
tik-tok-new
Πηγή: Pixabay

Το TikTok ανακοίνωσε ότι έχει πλέον περισσότερους από 200 εκατομμύρια ενεργούς μηνιαίους χρήστες στην Ευρώπη, δηλαδή περίπου έναν στους τρεις πολίτες της ηπείρου.

Ο αριθμός αυτός σημειώνει σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρυσι, όταν οι χρήστες σε 32 ευρωπαϊκές χώρες ανέρχονταν σε 175 εκατομμύρια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η ψηφιακή πλατφόρμα που ανήκει στον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό ByteDance μετρά πλέον περίπου 1,5 δισεκατομμύριο μηνιαίους χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξη το TikTok εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ρυθμιστικές προκλήσεις.

Στις ΗΠΑ, όπως διαβάζουμε στο naftemporiki.gr υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία υποχρεωτικής πώλησης της λειτουργίας της πλατφόρμας στη χώρα σε εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει παρατείνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποστηρίζοντας ότι ασχολείται προσωπικά με το μέλλον της πλατφόρμας στις ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη η πλατφόρμα δέχθηκε τον Μάιο πρόστιμο 530 εκατ. ευρώ από την κύρια αρχή προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, η ByteDance σχεδιάζει πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών από εργαζομένους απόφαση που εκτιμάται ότι θα αποτιμήσει την εταιρεία σε πάνω από 330 δισ. δολάρια σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

