Καθαρή πρωτιά Δένδια στη μάχη της διαδοχής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την απόλυτη κυριαρχία του Νίκου Δενδια σε πιθανή «μάχη διαδοχής» στη ΝΔ αποτυπώνει δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά».
Ο υπουργός Άμυνας αφήνει πολύ πίσω του οιονδήποτε άλλο «δελφίνο», ενώ η κυριαρχία του μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ είναι ακόμα πιο ισχυρή. Συγκεκριμένα:
Στο σύνολο των ερωτηθέντων τα ποσοστά έχουν ως εξής:
Όσον αφορά, δε, στους ψηφοφόρους της ΝΔ, τα πράγματα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα:
Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι όλα αυτά βρίσκονται ακόμα στη σφαίρα της θεωρίας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα είναι επικεφαλής της ΝΔ στη μάχη των εθνικών εκλογών.
Διαβάστε επίσης
«Καρφί» Πολάκη για Τσίπρα: Τι είναι χωρίς εμάς;
Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν
Συγκλονισμένη δηλώνει η Μαρία Απατζίδη του ΠΑΣΟΚ με τη δολοφονία του ιεροκήρυκα του τραμπισμού Κερκ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.