12.09.2025 09:59

Καθαρή πρωτιά Δένδια στη μάχη της διαδοχής

12.09.2025 09:59
dendias vouli 99- new

Την απόλυτη κυριαρχία του Νίκου Δενδια σε πιθανή «μάχη διαδοχής» στη ΝΔ αποτυπώνει δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά».

Ο υπουργός Άμυνας αφήνει πολύ πίσω του οιονδήποτε άλλο «δελφίνο», ενώ η κυριαρχία του μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ είναι ακόμα πιο ισχυρή. Συγκεκριμένα:

Στο σύνολο των ερωτηθέντων τα ποσοστά έχουν ως εξής:

  • Νίκος Δένδιας: 37,0%
  • Κυριάκος Πιερρακάκης: 9,2%
  • Κωστής Χατζηδάκης: 3,9%
  • Βασίλης Κικίλιας: 2,6%
  • Άδωνις Γεωργιάδης: 2,1%
  • Μάκης Βορίδης: 1,5%
  • Κάποιος άλλος: 1,7%
  • Κανείς (αυθόρμητα): 35,0%
  • Δεν απαντώ: 0,8%
  • Δεν ξέρω: 6,2%

Όσον αφορά, δε, στους ψηφοφόρους της ΝΔ, τα πράγματα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα:

  • Νίκος Δένδιας: 48,7%
  • Κυριάκος Πιερρακάκης: 14,7%
  • Κωστής Χατζηδάκης: 6,8%
  • Μάκης Βορίδης: 3,6%
  • Άδωνις Γεωργιάδης: 3,2%
  • Βασίλης Κικίλιας: 2,4%
  • Κάποιος άλλος: 2,1%
  • Κανείς (αυθόρμητα): 13,3%
  • Δεν ξέρω: 5,2%
  • Δεν απαντώ: 0,0%

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι όλα αυτά βρίσκονται ακόμα στη σφαίρα της θεωρίας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα είναι επικεφαλής της ΝΔ στη μάχη των εθνικών εκλογών.

1 / 3