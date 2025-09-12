Καθαρή πρωτιά Δένδια στη μάχη της διαδοχής

Την απόλυτη κυριαρχία του Νίκου Δενδια σε πιθανή «μάχη διαδοχής» στη ΝΔ αποτυπώνει δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά».

Ο υπουργός Άμυνας αφήνει πολύ πίσω του οιονδήποτε άλλο «δελφίνο», ενώ η κυριαρχία του μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ είναι ακόμα πιο ισχυρή. Συγκεκριμένα:

Στο σύνολο των ερωτηθέντων τα ποσοστά έχουν ως εξής:

Νίκος Δένδιας: 37,0%

Κυριάκος Πιερρακάκης: 9,2%

Κωστής Χατζηδάκης: 3,9%

Βασίλης Κικίλιας: 2,6%

Άδωνις Γεωργιάδης: 2,1%

Μάκης Βορίδης: 1,5%

Κάποιος άλλος: 1,7%

Κανείς (αυθόρμητα): 35,0%

Δεν απαντώ: 0,8%

Δεν ξέρω: 6,2%

Όσον αφορά, δε, στους ψηφοφόρους της ΝΔ, τα πράγματα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα:

Νίκος Δένδιας: 48,7%

Κυριάκος Πιερρακάκης: 14,7%

Κωστής Χατζηδάκης: 6,8%

Μάκης Βορίδης: 3,6%

Άδωνις Γεωργιάδης: 3,2%

Βασίλης Κικίλιας: 2,4%

Κάποιος άλλος: 2,1%

Κανείς (αυθόρμητα): 13,3%

Δεν ξέρω: 5,2%

Δεν απαντώ: 0,0%

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι όλα αυτά βρίσκονται ακόμα στη σφαίρα της θεωρίας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα είναι επικεφαλής της ΝΔ στη μάχη των εθνικών εκλογών.

Διαβάστε επίσης

«Καρφί» Πολάκη για Τσίπρα: Τι είναι χωρίς εμάς;

Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Συγκλονισμένη δηλώνει η Μαρία Απατζίδη του ΠΑΣΟΚ με τη δολοφονία του ιεροκήρυκα του τραμπισμού Κερκ