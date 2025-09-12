Κίνα: Έβγαλε στα στενά της Ταϊβάν το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο «Fujian»

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι το νεότερο και πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο της, το «Fujian», διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για να διεξαχθούν «δοκιμές επιστημονικής έρευνας και αποστολές εκπαίδευσης» στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Το «Fujian» διέσχισε το στενό της Ταϊβάν στο πλαίσιο δοκιμών «επιστημονικής έρευνας και αποστολές εκπαίδευσης». «Η υποβολή του “Fujian”σε δοκιμές και γυμνάσια (…) είναι φυσιολογικό μέρος της κατασκευής αεροπλανοφόρου και δεν έχει κανέναν συγκεκριμένο στόχο», διαβεβαίωσε εκπρόσωπος του κινεζικού πολεμικού ναυτικού, ο πλοίαρχος Λενγκ Γκουοουέι, σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω WeChat.

003 CV-18 “Fujian” Aircraft Carrier has just Left Shanghai pic.twitter.com/C4Hje9ZgXv — David Wang (@Nickatgreat1220) September 10, 2025

Το «Fujian» έχει μήκος 316 μέτρα, πλάτος 76 μέτρα και εκτόπισμα 80.000 έως 85.000 τόνων. Το μέγεθός του έχει συγκριθεί με τα αεροπλανοφόρα της κλάσης «Kitty Hawk» του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κατάστρωμα πτήσης διαθέτει τρεις ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες και μια γωνιακή περιοχή προσγείωσης με σύστημα ακινητοποίησης. Τουλάχιστον από το 2024, οι ηλεκτρομαγνητικοί καταπέλτες είναι η πιο εξελιγμένη τεχνολογία απογείωσης αεροσκαφών και χρησιμοποιούνται μόνο στο «Fujian» και στο αμερικανικό «Gerald R. Ford».

Η αεροπορική πτέρυγα του «Fujian» εκτιμάται ότι θα αριθμεί τουλάχιστον 40 αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας και 12 ελικόπτερα και περιλαμβάνει μαχητικά Shenyang J-15T συμβατά με καταπέλτες, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου Shenyang J-15D, μαχητικά stealth Shenyang J-35 και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου Xi’an KJ-600.

Οι κινήσεις στρατιωτικής φύσης στο στενό της Ταϊβάν θεωρούνται γενικά εξαιρετικά ευαίσθητες. Η Κίνα θεωρεί τη νήσο επαρχία της, που εκκρεμεί να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Ασκεί στην Ταϊβάν μεγάλη πίεση, στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική.

Η Κίνα διαθέτει σήμερα δύο – σοβιετικού σχεδιασμού – αεροπλανοφόρα σε υπηρεσία: το «Liaoning», που αγόρασε από την Ουκρανία το 2000, και το «Sandong», το πρώτο αεροπλανοφόρο που ναυπηγήθηκε ποτέ στον γίγαντα της Ασίας, σε υπηρεσία από το 2019. Το «Sandong» συμμετείχε τον Απρίλιο σε στρατιωτικά γυμνάσια στο στενό της Ταϊβάν, το σενάριο των οποίων συμπεριλάμβανε τον «αποκλεισμό» της νήσου, σύμφωνα με τη διοίκηση ανατολικού θεάτρου των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

Διαβάστε επίσης

Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ταραχές, 12.500 φυλακισμένοι δραπέτευσαν και εξακολουθούν να διαφεύγουν

Μακελειό στον Νίγηρα: Δεκάδες νεκροί δεκάδες στρατιώτες σε επιθέσεις τζιχαντιστών

Μπολσονάρου: 27 χρόνια κάθειρξη για την απόπειρα πραξικοπήματος – Με αντίποινα απειλούν οι ΗΠΑ, «καλό άνθρωπο» τον βρίσκει ο Τραμπ