Ο ακροδεξιός Κερκ και μία υποκριτική ευαισθησία των Ελλήνων οπαδών του, ειδικά για την ΕΡΤ

Θίχτηκαν βλέπω οι θιασώτες των ιδεών του ακροδεξιού μισαλλόδοξου Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε προχθές στις ΗΠΑ.

Προφανώς η δολοφονία είναι καταδικαστέα απ’ όλους ή πρέπει να είναι απ’ όλους, δεν χωρά συζήτηση εδώ.

Αλλά αυτή η ευαισθησία των ομοϊδεατών του για τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που του απέδωσαν πολλά μέσα ενημέρωσης και ειδικά η ΕΡΤ είναι τουλάχιστον περίεργη και μάλλον εκφράζεται για να γίνει φασαρία, έτσι απλά.

Γιατί άραγε αντιδρούν; Γιατί θίγονται; Δεν ήταν μήπως εκφραστής του αμερικανικού ακροδεξιού τόξου ο Κερκ; Δεν ήταν ιδεολογικός ηγήτορας του MAGA; Δεν καλούσε σε λιθοβολισμό των γκέι; Δεν ήθελε να καταργηθεί o Νόμος για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1964, οδηγώντας έτσι τις ΗΠΑ στις πιο σκοτεινές περιόδους ρατσισμού, βίας και διακρίσεων;

Αν αυτά κι άλλα τόσα, παρόμοια και χειρότερα, δεν τον κατατάσσουν στον ακροδεξιό εξτρεμισμό, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να τον πουν ακροδεξιό;

Καθαρά και με σαφήνεια λοιπόν: Καλώς τα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ, αποδίδουν τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» στον Κερκ.

Είναι η πραγματική αποτύπωση της ιδεολογικής του ταυτότητας. Μήπως αυτή η πρεμούρα των εδώ οπαδών του, είναι για να μας πουν ότι όλα αυτά δεν είναι… ακροδεξιά, αλλά κανονικά δεξιά και συντηρητικά;

Θέλουν να μας λένε τα ίδια, αλλά να μην τους λένε ακροδεξιούς; Ε, λοιπόν όχι: Να λένε ό,τι θέλουν και να πιστεύουν ό,τι θέλουν.

Αλλά θα αναλαμβάνουν και την ευθύνη των όσων λένε και πιστεύουν. Αν είναι ακροδεξιά αυτά που λένε και πιστεύουν, θα τα λέμε ακροδεξιά. Και η ντροπή όλη δική τους…

Διαβάστε επίσης

«Καρφί» Πολάκη για Τσίπρα: Τι είναι χωρίς εμάς;

Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Συγκλονισμένη δηλώνει η Μαρία Απατζίδη του ΠΑΣΟΚ με τη δολοφονία του ιεροκήρυκα του τραμπισμού Κερκ