Ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ στο Ισραήλ: Αυτά είναι τα πανεπιστήμια που διέκοψαν τη συνεργασία λόγω της γενοκτονίας στη Γάζα

Μια σειρά από πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνείς επιστημονικοί φορείς διακόπτουν κάθε δεσμό με την ισραηλινή ακαδημαϊκή κοινότητα, εν μέσω κατηγοριών συνενοχής στα εγκλήματα της κυβέρνησης Νετανιάχου σε βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 63.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην περιοχή – στην πλειονότητά τους άμαχοι – ενώ ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλότερος. Ειδικοί με την υποστήριξη του ΟΗΕ έχουν επιβεβαιώσει ότι τμήματα της Γάζας, μεγάλο μέρος της οποίας έχει μετατραπεί σε ερείπια, βρίσκονται πλέον σε κατάσταση «ανθρωπογενούς» λιμού.

Όπως αναφέρει ο Guardian, πανεπιστήμια στη Βραζιλία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιρλανδία ακύρωσαν κάθε συνεργασία με ισραηλινά ιδρύματα και ενθάρρυνε τα μέλη της να πράξουν το ίδιο.

Ως «απάντηση» στη γενοκτονία, το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ σταμάτησε το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών με το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο Ιερουσαλήμ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεργάζεται πλέον με ισραηλινά πανεπιστήμια.

«Ένα γενικό μποϊκοτάζ τιμωρεί και ακαδημαϊκούς που αντιτίθενται στον Νετανιάχου»

Στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία οι αντιδράσεις είναι περιορισμένες, με την Ένωση Πανεπιστημίων Ηνωμένου Βασιλείου (UUK) να απορρίπτει το μποϊκοτάζ, επικαλούμενη την «ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή τοποθεσίας» και τη Royal Society να δηλώνει πως αντιτίθεται στα ακαδημαϊκά μποϊκοτάζ.

Ο νομπελίστας Βένκι Ραμακρίσναν δήλωσε πως, αν και η ισραηλινή πολιτική στη Γάζα είναι δυσανάλογη, ένα γενικό μποϊκοτάζ τιμωρεί και ακαδημαϊκούς που αντιτίθενται στον Νετανιάχου. Αντίθετα, ο ισραηλινός ιστορικός Ιλάν Πάπε υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι πανεπιστημιακοί δεν αντιδρούν ουσιαστικά, καθώς συνεργάζονται με στρατό, αστυνομία και κρατικές υπηρεσίες.

Ο Βρετανο-Παλαιστίνιος χειρουργός και πρύτανης (rector) του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, Γκασάν Άμπου-Σίττα επισήμανε πάντως, πως παρά τα εμπόδια των διοικήσεων, πολλοί ερευνητές στη Βρετανία αποφεύγουν ανεπίσημα συνεργασίες με Ισραηλινούς. Οι συνέπειες στο εσωτερικό του Ισραήλ παραμένουν αντικρουόμενες, αλλά αν το μποϊκοτάζ ενταθεί, μπορεί να πλήξει σοβαρά πανεπιστήμια που στηρίζονται σε ευρωπαϊκή και αμερικανική συνεργασία.

875,9 εκατ. ευρώ από την ΕΕ στο Ισραήλ από το 2021

Το Ισραήλ έχει λάβει από το 2021, 875,9 εκατ. ευρώ (καθαρά) από το πρόγραμμα Horizon Europe, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μερική αναστολή συμμετοχής. Παρ’ ότι η πλήρης αναστολή φαίνεται απίθανη λόγω αντιρρήσεων 10 κρατών-μελών, υπάρχει ανησυχία για το μέλλον του προγράμματος από το 2028. Η ισραηλινή κυβέρνηση ήδη διέθεσε 22 εκατ. ευρώ για να αντιμετωπίσει τον μποϊκοτάζ, ενώ το μερίδιο της σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μειώνεται.

Το 2025, μόλις 10 από τους 478 νέους ερευνητές που εξασφάλισαν επιχορηγήσεις βρίσκονται σε ισραηλινά ιδρύματα, έναντι 30 το προηγούμενο έτος. Εάν συνεχιστεί η τάση, υπάρχει φόβος μαζικής φυγής ερευνητών («brain drain»), ιδιαίτερα στον τομέα της ιατρικής.

Η λίστα με τα ιδρύματα που «μποϊκοτάρουν»

Federal University of Ceará (Βραζιλία): Ακύρωσε σύνοδο καινοτομίας με ισραηλινό πανεπιστήμιο.

Trinity College Dublin (Ιρλανδία) – Διέκοψε δεσμούς με ισραηλινά ιδρύματα το καλοκαίρι.

University of Amsterdam (Ολλανδία): Τερμάτισε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών με το Hebrew University of Jerusalem.

Πανεπιστήμια σε Νορβηγία, Βέλγιο και Ισπανία: Αρκετά από αυτά έκοψαν δεσμούς με ισραηλινά ιδρύματα.

European Association of Social Anthropologists: Δηλώνει ότι δεν θα συνεργάζεται με ισραηλινά πανεπιστήμια και ενθαρρύνει τα μέλη της να κάνουν το ίδιο.

