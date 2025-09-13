search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

13.09.2025 10:54

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: 60χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος στο σπίτι του

13.09.2025 10:54
kammeno spiti palaia fokaia fotia 87- new

Ένας άνδρας 60 χρονών απανθρακώθηκε στο σπίτι του στα Λαβδέϊκα Αμαλιάδας, ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (13/9). 

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική για να σβήσει τη φωτιά, απεγκλωβίζοντας τον 60χρονο που έφερε βαριά εγκαύματα και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Όπως μεταδίδει το ilia.news.gr, ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, οπού οι γιατροί δυστυχώς διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Ο άτυχος άνδρας έμενε μόνος του στο σπίτι, μετά τον πρόσφατο θάνατο του αδερφού του, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στο σπίτι υπήρχε φιάλη υγραερίου, την οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν να ασφαλίσουν, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους για τους ίδιους και για τη γειτονιά.

ekav_aeroplano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή 79χρονη και δύο τραυματίες

kedikoglou_syriza_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σίμος Κεδίκογλου δίνει τώρα και… συμβουλές στην Καρυστιανού

max verstappen
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μαξ Φερστάπεν: «Με εντυπωσιάζει ο Γιαμάλ» – «Θα κερδίσει Χρυσή Μπάλα τα επόμενα χρόνια»

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

AP23268385882154
ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» το Λονδίνο: Συγκέντρωση από τον ακροδεξιό Ρόμπινσον για τον Κερκ, φόβοι για επεισόδια, 1.000 αστυνομικοί στους δρόμους  

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

