Τραγωδία στην Αμαλιάδα: 60χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος στο σπίτι του

Ένας άνδρας 60 χρονών απανθρακώθηκε στο σπίτι του στα Λαβδέϊκα Αμαλιάδας, ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (13/9).

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική για να σβήσει τη φωτιά, απεγκλωβίζοντας τον 60χρονο που έφερε βαριά εγκαύματα και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Όπως μεταδίδει το ilia.news.gr, ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, οπού οι γιατροί δυστυχώς διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Ο άτυχος άνδρας έμενε μόνος του στο σπίτι, μετά τον πρόσφατο θάνατο του αδερφού του, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στο σπίτι υπήρχε φιάλη υγραερίου, την οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν να ασφαλίσουν, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους για τους ίδιους και για τη γειτονιά.

