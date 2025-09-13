«Δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει»: Η υπόσχεση της χήρας του Τσάρλι Κερκ (Video)

Υπόσχεση να συνεχίσει την κληρονομιά που άφησε ο σύζυγός της έδωσε στην πρώτη της δημόσια δήλωση η χήρα του Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε στην Τετάρτη (10/9) στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, Έρικα.

Η ίδια απευθύνθηκε στον κόσμο από το γραφείο του συζύγου της στην Turning Point USA. Το βίντεο με τίτλο: «Η αγαπημένη σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, η κυρία Έρικα Κερκ, απευθύνεται στον λαό» προβλήθηκε στις σελίδες των κοινωνικών μέσων της οργάνωσης που συνίδρυσε ο σύζυγός της.

Η Turning Point USA, η πολιτική οργάνωση που συνίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ, απευθύνεται σε συντηρητικούς νέους σε αμερικανικά πανεπιστημιακά campus.

«Τσάρλι, σου υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει, αγάπη μου. Υπόσχομαι ότι θα κάνω την Turning Point USA το μεγαλύτερο πράγμα που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι κακοποιοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει. Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της αγάπης του Θεού», πρόσθεσε.

Η ίδια δεν παρέλειως να ευχαριστήσει όσους προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, το προσωπικό του συζύγου της και τον Λευκό Οίκο.

«Κύριε πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι τον αγαπούσατε κι εσείς», είπε δακρυσμένη, ευχαριστώντας επίσης τον Βανς και τη σύζυγό του Ούσα που συνόδευσαν το φέρετρο πίσω στην Αριζόνα.

«Αλλά πάνω απ’ όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Και αγαπούσε εμένα. Με όλη του την καρδιά. Και φρόντιζε να το ξέρω αυτό κάθε μέρα».

