search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 09:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.09.2025 08:45

«Δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει»: Η υπόσχεση της χήρας του Τσάρλι Κερκ (Video)

13.09.2025 08:45
erika_kirt

Υπόσχεση να συνεχίσει την κληρονομιά που άφησε ο σύζυγός της έδωσε στην πρώτη της δημόσια δήλωση η χήρα του Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε στην Τετάρτη (10/9) στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, Έρικα.

Η ίδια απευθύνθηκε στον κόσμο από το γραφείο του συζύγου της στην Turning Point USA. Το βίντεο με τίτλο: «Η αγαπημένη σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, η κυρία Έρικα Κερκ, απευθύνεται στον λαό» προβλήθηκε στις σελίδες των κοινωνικών μέσων της οργάνωσης που συνίδρυσε ο σύζυγός της.

Η Turning Point USA, η πολιτική οργάνωση που συνίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ, απευθύνεται σε συντηρητικούς νέους σε αμερικανικά πανεπιστημιακά campus.

«Τσάρλι, σου υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει, αγάπη μου. Υπόσχομαι ότι θα κάνω την Turning Point USA το μεγαλύτερο πράγμα που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι κακοποιοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει. Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της αγάπης του Θεού», πρόσθεσε.

Η ίδια δεν παρέλειως να ευχαριστήσει όσους προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, το προσωπικό του συζύγου της και τον Λευκό Οίκο.

«Κύριε πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι τον αγαπούσατε κι εσείς», είπε δακρυσμένη, ευχαριστώντας επίσης τον Βανς και τη σύζυγό του Ούσα που συνόδευσαν το φέρετρο πίσω στην Αριζόνα.

«Αλλά πάνω απ’ όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Και αγαπούσε εμένα. Με όλη του την καρδιά. Και φρόντιζε να το ξέρω αυτό κάθε μέρα».

Διαβάστε επίσης:

Δανία: Ιστορικού μεγέθους ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας – Επενδύει 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Ισημερινός: Καταργεί την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης – «Δεν έφτανε σε όσους την είχαν ανάγκη»

Λονδίνο: «Κάντε πορεία για τον Τσάρλι Κερκ» – Επί ποδός 1.000 αστυνομικοί για τη συγκέντρωση του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
klisi_kok
ΕΛΛΑΔΑ

Πιάνει …δουλειά ο νέος ΚΟΚ – Οι αλλαγές και οι παραβάσεις που «καίνε»

ANDROULAKIS_DETH2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Στόχος η ενίσχυση του κυβερνητικού προφίλ – 13ος μισθός, ΦΠΑ, ακρίβεια, ΕΝΦΙΑ οι αιχμές

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

erika_kirt
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει»: Η υπόσχεση της χήρας του Τσάρλι Κερκ (Video)

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για αλλαγές στο Ε1 για την επιστροφή ενοικίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

karavatou-kostopoulos-new
MEDIA

Καραβάτου: Η on air παρατήρηση στους συνεργάτες της - «Μπορείτε να κάνετε ησυχία για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 09:22
klisi_kok
ΕΛΛΑΔΑ

Πιάνει …δουλειά ο νέος ΚΟΚ – Οι αλλαγές και οι παραβάσεις που «καίνε»

ANDROULAKIS_DETH2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Στόχος η ενίσχυση του κυβερνητικού προφίλ – 13ος μισθός, ΦΠΑ, ακρίβεια, ΕΝΦΙΑ οι αιχμές

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

1 / 3