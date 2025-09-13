Έρχεται ηλεκτρονικός επόπτης στους οδηγούς λεωφορείων και σελίδα για καταγγελίες

Στα κινητά οδηγών λεωφορείων θα εγκατασταθεί πιλοτικά από τον Οκτώβριο εφαρμογή που θα καταγράφει αν εκτελούνται οι βάρδιες, αν τηρούνται τα ωράρια αλλά και δεδομένα συμπεριφοράς όπως υπερβολική ταχύτητα, απότομοι ελιγμοί αλλά και χρήση κινητού.

Επίσης, το επόμενο διάστημα θα εφαρμοστεί σε κάθε αστικο λεωφορείο του λεωφορειου να κλειδώνει η καμπίνα του οδηγού αν δεν έχει ασφαλιστεί το χειρόφρενο. Να μην μπορεί δηλαδή να εγκαταλείπει τη θέση του ο οδηγός εαν δεν έχει βάλει χειροφρενο προκειμένου να αποφευγονται φαινόμενα όπως αυτά που είδαμε πρόσφατα με λεωφορεια να τσουλάνε και να χτυπάνε είτε σε σπίτια είτε σε τοιχους.

Τις αλλαγές προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑϊ

Προανήγγειλε επίσης ότι τις επόμενες δυο εβδομάδες θα παρουσιαστεί σελίδα του ΟΑΣΑ που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να μπαίνει για να καταγγείλει μια σειρά από προβλήματα όπως καθυστερήσεις ενός μέσου, φθορές, κακή συμπεριφορά των οδηγών, προβλάματα καθαριότητας των λεωφορείων, των τραμ και των συρμών, κακή οδήγηση και λοιπά.

Αμέσως μετά οι αρμόδιοι του Οργανισμου θα επιληφουν των υποθέσεων και θα τις εξετάζουν μία μία.

Διαβάστε επίσης

Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Κρήτη

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή 79χρονη και δύο τραυματίες

Ολυμπία Οδός: Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο με τους δύο νεκρούς – Το λάθος της 70χρονης οδηγού, η αναστροφή και η αντίθετη πορεία (Χάρτες)