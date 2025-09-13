Καλοκαιρινός ο καιρός το Σαββατοκύριακο- Φθινοπωρινό σκηνικό από Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές

Καλοκαιρινός αναμένεται να είναι ο καιρός στη χώρα μας το Σαββατοκύριακο, ωστόσο από τη Δευτέρα το σκηνικό θα γίνει φθινοπωρινό, με βροχές και καταιγίδες, όπως ανέφεραν οι μετεωρολόγοι.

«Σχετικά καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αρκετή ηλιοφάνεια», αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός τη προσεχή Δευτέρα 15/9, όπου μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια», τόνισε στη συνέχεια της ανάρτησής του.

Σχετικά καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αρκετή ηλιοφάνεια (και περιορισμενη αστάθεια στα βόρεια ορεινά).Επιπλέον οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ.

Επιπλέον η ανομβρία φαίνεται να συνεχίζεται και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με θερμοκρασίες μάλιστα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός τη προσεχή Δευτέρα 15/9, όπου μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια (δείτε το χάρτη).

Παράλληλα η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα 4-5 βαθμούς, ενώ επικρατέστεροι άνεμοι τη νέα εβδομάδα θα είναι οι βοριάδες με εντάσεις που θα αυξομειώνονται.

Μαρουσάκης: «Οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη»

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος σημείωσε πως η καλοκαιρινή ζέστη δείχνει να παραμένει μέχρι και το Σαββατοκύριακο, ωστόσο από τη Δευτέρα ο καιρός αλλάζει ριζικά, με πιο φθινοπωρινό σκηνικό και έντονες βροχές.

«Σήμερα, το κύμα αστάθειας μετατοπίζεται προς τα βορειοανατολικά, ενώ σταδιακά ενισχύονται οι βοριάδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες απογευματινές μπόρες σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 34°C στη βόρεια Ελλάδα και τους 36°C στην Αττική, όπου θα ενισχυθούν τα μελτέμια το Σαββατοκύριακο. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός με μικρή πιθανότητα βροχής στα γύρω ορεινά και υδράργυρο στους 33°C.

Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα περιοριστεί σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ενώ η ημέρα θα ξεκινάει με ηλιοφάνεια.

Από τη Δευτέρα, όμως, έρχεται πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας. Το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη αναμένονται γενικευμένες βροχές σε ηπειρωτικά τμήματα αλλά και σε περιοχές του δυτικού και βόρειου Αιγαίου. Οι βοριάδες θα δυναμώσουν και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 30-32°C», είπε ο κ. Μαρουσάκης.

Γιαννόπουλος: «Τοπικές βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα»

Μικρή πτώση θα παρουσιάσει σήμερα η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά, ενώ στα βορειανατολικά τμήματα (ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν και τοπικές μπόρες σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενικά καλοκαιρινό, με βοριάδες στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά μέχρι 33 βαθμούς, και τη θερμοκρασία της θάλασσας στους 25 με 27 βαθμούς. Ίσως το Σάββατο πολύ τοπικά στα ηπειρωτικά να βρέξει για λίγο. Πιθανόν όμως τη Δευτέρα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές στα κεντρικά και βόρεια. Από Τρίτη με μελτέμι στο αιγαίο και χωρίς βροχές.

Σε Αττική και Θεσσαλονίκη αίθριος ηλιόλουστος καιρός για αρκετές ημέρες ακόμα με τη θερμοκρασία στους 33-34 στην Αθήνα στους 30-31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (13/9)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα βόρεια και ανατολικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και μικρή άνοδο στη δυτική Ελλάδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (14/9)

Αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, όμως γρήγορα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και βαθμιαία από το μεσημέρι στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και πιθανώς τη Θεσσαλία, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τη Μακεδονία δυτικοί έως 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώση μικρή πτώση.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (15/9)

Στην ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και τις Σποράδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το απόγευμα σταδιακά θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα ηπειρωτικά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (16/9)

Σχεδον αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

